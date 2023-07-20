20 лет по шести статьям УК. Навальному* могут добавить срок в августе

Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов), отбывающий наказание в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда, май 2023 года

Государственный обвинитель потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии строгого режима. Оппозиционного политика обвинили по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму и реабилитации нацизма. Приговор огласят 4 августа на выездном заседании Мосгорсуда в ИК №6 во Владимирской области, где Навальный отбывает предыдущее наказание. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Экстремистское сообщество

Прокурор запросил для политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, информирует агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката оппозиционера Ольги Михайловой.

По ее словам, гособвинитель на выездном заседании Мосгорсуда потребовал признать Навального виновным в создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Навального обвиняют еще по шести эпизодам Уголовного кодекса.

Мосгорсуд должен огласить приговор 4 августа на выездном заседании в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный в настоящее время отбывает 9-летний срок по предыдущему уголовному делу. Начало заседания запланировали на 16:00. Судебный процесс проходит в ИК-6 в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников судебного разбирательства. Судьей выступит Андрей Суворов. Он рассматривал дела топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан и американца Пола Уилана, которых приговорили к 15 и 16 годам колонии соответственно по обвинению в шпионаже.

Также по делу об организации экстремистского сообщества и его финансировании проходит бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный. Прокурор потребовал для него 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Холодный находится в СИЗО с марта 2022 года.

7 эпизодов по 6 статьям

Всего, по сообщению «Команды Навального», оппозиционеру вменяют в вину семь эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса: создание экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК), публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК и ч. 1 ст. 280 УК), создание некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), финансирование экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.3 УК), а также вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК) и реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Судебное производство по этим поводам началось в мае 2023 года.

О возбуждении дела об экстремизме Навальный сообщил в середине осени 2022 года. По версии следствия, Навальный в 2014 году создал экстремистское сообщество для подрыва целостности государства и конституционного строя России. Финансирование, как полагают следователи, вели через восемь НКО — различные фирмы и фонды. В том числе в качестве спонсора в материалах дела значится американский миллиардер Уоррен Баффет.

Как объяснил директор «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом), эпизоды о создании экстремистских сообществ и финансировании экстремизма связаны с работой ФБК и сборе донатов на работу организаций, созданных Алексеем Навальным. Дело о вовлечении не достигших 18-летнего возраста к совершению опасных действий относится к участию нескольких несовершеннолетних в акциях протеста, которые организовывал фонд.

ИК №6

Навального отправили в колонию общего режима по делу «Ив Роше» (ст. 159 УК РФ «Мошенничество») в феврале 2021 года. Политик получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 8 месяцев по этой статье. В марте 2022 года Навального снова признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений) и отправили в колонию №6 во Владимирской области.

20 июля стало известно, что представителей руководства исправительной колонии №6 во Владимирской области включили в санкционный список Евросоюза.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ЕС, альянс ввел санкции против 18 физических и пяти юридических лиц в связи с «их ответственностью за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека в Афганистане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Украине и России». Ограничительные меры распространили, в том числе в отношении лиц, связанных с делами Навального и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).