Фото несовершеннолетней: о чём СК допрашивал лидера либертарианцев

В московской квартире лидера Либертарианской партии России Михаила Светова прошли обыски в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Сам политик был доставлен в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля, сообщил ТАСС зампредседателя партии Ярослав Кондей.

«В настоящий момент допрос в Следственном комитете завершен. Михаил допрошен в качестве свидетеля»,

— сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что не знает, по какой статье было возбуждено уголовное дело.

Реклама

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко ранее также сообщал о допросе Светова: по его словам, политику не было предъявлено никаких обвинений.

«В связи с чем планируется допросить Светова, я не знаю. В некоторых СМИ проходила информация о том, что якобы его подозревают в педофилии, но официально никаких обвинений Светову не предъявлено», — заявил Бойко. Он подчеркнул, что считает допрос лидера ЛПР политически мотивированным и отметил, что партия намерена предоставить ему адвоката и «оказывать иную помощь».

Адвокат Светова Михаил Бирюков, в свою очередь, рассказал, что в рамках обысков из квартиры политика было изъято сетевое хранилище. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Поводом для возбуждения уголовного дела могли стать публикации политика в социальных сетях в 2012 году, уверен адвокат. «Там было фото знакомой Светова, не было ни разврата, ни порнографии, поэтому суть претензий нам не ясна. Сейчас мы с ним находимся в Следственном комитете, на допрос пока что не вызвали», — сообщил защитник политика агентству URA.RU.

Вместе со Световым в СК для допросов также приехала его бывшая девушка — об этом он сообщил изданию «МБХ медиа». «Со мной Анастасия Стародубовская, это моя бывшая девушка и монтажер. Она тоже дает показания. Мы с ней много лет встречались. Это дело заведено из-за фотографии, на которой она присутствует», — заявил политик.

Агентство ФАН передает, что уголовное дело, о котором идет речь, возбуждено по статье 135 УК РФ — «Развратные действия». Согласно ее положениям, под уголовное преследование подпадают лица, совершавшие сексуальные контакты с лицами, не достигшими восемнадцати лет. Самая мягкая мера наказания по этой статье — до 3 лет лишения свободы.

По информации ресурса, поводом для проверки со стороны правоохранителей могли стать посты политика в Instagram и Twitter, в которых он открыто заявлял об отношениях с 16-летней девушкой.

Напомним, в августе 2019 года вопрос об удалении аккаунта Михаила Светова в Instagram поднимал Роскомнадзор. Как сообщили в ведомстве, его страница была внесена в реестр запрещенных сайтов. При этом сам Светов перестал обновлять ее с 2016 года.

«На основании проведенной экспертизы Роскомнадзор внес страницу Михаила Светова в Instagram в реестр запрещенной информации и направил в адрес социальной сети требование об удалении противоправного контента (детской порнографии)», — сообщили в пресс-службе ведомства РИА «Новости».

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко тогда объяснял журналистам, что Михаила Светова и ранее не раз пытались обвинять «в этом направлении». Причиной для этого служили его политические взгляды, считает Бойко.

«Старый аккаунт Михаила Светова был посвящен его личной жизни. Вел он его задолго до того, как стал активно заниматься политикой. Частью его жизни являлись отношения с девушкой Настей, с которой он встречался в тот период. Начали они встречаться, когда ей было больше 16 лет. Никакого порно там не было», — рассказывал председатель ЛПР принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Михаил Светов — один из лидеров Либертарианской партии, выступившей организатором ряда согласованных протестных акций в столице. В конце июля он был арестован на 30 суток по решению Пресненского суда Москвы — тогда его обвинили по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Задержание Светова прошло в центре столицы после переговоров в мэрии по поводу согласования акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Как сообщала пресс-секретарь партии, ЛПР была не согласна с вариантом проведения акции незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.

В сентябре 2018 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга также признал Светова виновным в нарушении законодательства о митингах и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.