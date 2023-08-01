«Если будут представлены две страны — да». Мексика отказалась от переговоров по Украине без России

Мексика отказалась от участия в саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что переговоры будут иметь смысл, только если в них примут участие обе стороны конфликта. Политик не одинок в желании привлечь Москву к обсуждению мирного урегулирования. При этом в Кремле и МИД РФ допускают, что саммит будет «небесполезным», хотя Россию на него не пригласили.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мехико внесет свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине только при условии участия в них как Киева, так и Москвы.

«Если как Россия, так и Украина согласятся на поиск решения по достижению мира, мы примем участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут [переговоры] с этой целью. Мы выступаем за мир. <...> Если будут представлены две страны — да», — цитирует политика РИА Новости.

Обрадор выразил готовность «помочь в поиске точек сближения», если обе страны будут работать над этим.

«Мы не хотим, чтобы эта война становилась обыденностью», — подчеркнул мексиканский президент.

По его словам, единственным «бенефициаром» войны, похоже, стала военная промышленность.

Кто еще хочет участия РФ в переговорах?

Папа Римский Франциск тоже выступил сегодня за то, чтобы в переговорах приняли участие и российская, и украинская стороны, передает РИА Новости со ссылкой на беседовавшего с понтификом главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

«Папа Франциск считает, что любые переговоры о мире должны включать все стороны конфликта и прежде всего — Россию и Украину, поэтому он считает, что только при участии России в переговорах и участии Украины в переговорах такие переговоры не просто будут легитимными, но и приведут к положительным результатам​​​», — сказал Севастьянов.

По его словам, папа Римский полагает, что РФ должна быть представлена в любых переговорах о мирном соглашении.

Глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто в свою очередь заявил, что хотел бы вести переговоры с Россией, КНР и любой другой страной, чтобы достичь «справедливого мира».

«Сегодня, если было бы возможно достичь справедливого мира, я вел бы переговоры с Россией, Китаем и любой стороной, лишь бы достичь результата», — приводит его слова агентство ANSA.

Россия считает саммит «небесполезным»

О том, что Саудовская Аравия 5-6 августа намерена провести переговоры по урегулированию на Украине с участием около 30 стран, сообщила 28 июля газета The Wall Street Journal. Свое участие подтвердили Великобритания, Южная Африка, Польша и Евросоюз.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сразу же заявила, что саммит в Саудовской Аравии не будет иметь смысла, так как разрешить конфликт без участия РФ невозможно.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила она в ходе брифинга.

Спустя пару дней дипломат допустила, что встреча по Украине может быть небесполезной.

«Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами.

Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского», то будет небесполезным», — сказала Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва будет следить за переговорами по Украине.

«Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь.

Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки», — подчеркнул представитель Кремля.

В то же время «выйти сейчас на мирное урегулирование», учитывая позицию Киева, по его словам, «невозможно».

«Никаких предпосылок для этого нет, об этом, в частности, говорил президент [РФ Владимир] Путин. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», — резюмировал пресс-секретарь.