«Если будут представлены две страны — да». Мексика отказалась от переговоров по Украине без России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мехико внесет свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине только при условии участия в них как Киева, так и Москвы.
«Если как Россия, так и Украина согласятся на поиск решения по достижению мира, мы примем участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут [переговоры] с этой целью. Мы выступаем за мир. <...> Если будут представлены две страны — да», — цитирует политика РИА Новости.
Обрадор выразил готовность «помочь в поиске точек сближения», если обе страны будут работать над этим.
«Мы не хотим, чтобы эта война становилась обыденностью», — подчеркнул мексиканский президент.
По его словам, единственным «бенефициаром» войны, похоже, стала военная промышленность.
Кто еще хочет участия РФ в переговорах?
Папа Римский Франциск тоже выступил сегодня за то, чтобы в переговорах приняли участие и российская, и украинская стороны, передает РИА Новости со ссылкой на беседовавшего с понтификом главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
«Папа Франциск считает, что любые переговоры о мире должны включать все стороны конфликта и прежде всего — Россию и Украину, поэтому он считает, что только при участии России в переговорах и участии Украины в переговорах такие переговоры не просто будут легитимными, но и приведут к положительным результатам», — сказал Севастьянов.
По его словам, папа Римский полагает, что РФ должна быть представлена в любых переговорах о мирном соглашении.
Глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто в свою очередь заявил, что хотел бы вести переговоры с Россией, КНР и любой другой страной, чтобы достичь «справедливого мира».
«Сегодня, если было бы возможно достичь справедливого мира, я вел бы переговоры с Россией, Китаем и любой стороной, лишь бы достичь результата», — приводит его слова агентство ANSA.
Россия считает саммит «небесполезным»
О том, что Саудовская Аравия 5-6 августа намерена провести переговоры по урегулированию на Украине с участием около 30 стран, сообщила 28 июля газета The Wall Street Journal. Свое участие подтвердили Великобритания, Южная Африка, Польша и Евросоюз.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сразу же заявила, что саммит в Саудовской Аравии не будет иметь смысла, так как разрешить конфликт без участия РФ невозможно.
«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила она в ходе брифинга.
Спустя пару дней дипломат допустила, что встреча по Украине может быть небесполезной.
«Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами.
Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского», то будет небесполезным», — сказала Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва будет следить за переговорами по Украине.
«Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь.
Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки», — подчеркнул представитель Кремля.
В то же время «выйти сейчас на мирное урегулирование», учитывая позицию Киева, по его словам, «невозможно».
«Никаких предпосылок для этого нет, об этом, в частности, говорил президент [РФ Владимир] Путин. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», — резюмировал пресс-секретарь.