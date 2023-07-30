«Стремимся учесть любые мнения и позиции». Как готовят мирный саммит в Саудовской Аравии без России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о подготовке к саммиту в Саудовской Аравии, на котором будет обсуждаться предложенный Киевом мирный план. Мероприятие запланировано на 5-6 августа, Россию на него не приглашали. При этом, по словам Ермака, «формулу мира» Зеленского обсуждают более 50 стран. «Газета.Ru» разбиралась, имеет ли смысл такая встреча.

Новая встреча по реализации предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира» пройдет в начале августа в Саудовской Аравии, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах формулы мира», — подчеркнул представитель администрации президента.

Он добавил, что данный мирный план обсуждается с представителями более чем 50 государств.

«В процессе консультаций мы стремимся учесть любые мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН», — написал Ермак в Telegram.

Три фазы мирной инициативы

Для того, чтобы претворить «формулу мира» в жизнь, будет использована трехфазная структура. Под первой фазой подразумеваются встречи с послами, аккредитованными на Украине, и подробный разбор каждого пункта инициативы.

«Вторая фаза — Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

Третьей фазой согласования формулы мира станет учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года», — заключил глава офиса Зеленского.

Формула Зеленского «Формула мира» президента Украины предполагает вывод российских войск из бывших регионов страны и выплату репараций. Всего в документе десять пунктов. Помимо уже перечисленных, это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания конфликта.

Кого пригласили на саммит

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, на саммит в Саудовской Аравии 5-6 августа приглашены страны Евросоюза, Великобритания, Индонезия, Египет, Мексика, Чили, страны Южной Африки. Мероприятие также может посетить советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Власти Чехии первыми официально подтвердили проведение саммита по Украине в августе.

«Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается», - сообщили в МИД страны.

«Набор ультиматумов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ранее, что «формула мира» Зеленского представляет собой «набор ультимативных требований к России».

Кроме того, министр назвал бессмысленными попытки вести разговор с президентом Украины, так как тот не является «мало-мальски самостоятельным деятелем». Зеленскому говорят, что надо делать и задают его линию поведения, считает Лавров.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что саммит в Саудовской Аравии не будет иметь смысла, так как разрешить конфликт без участия РФ невозможно.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила она в ходе брифинга 28 июня.

Чего еще хочет Киев?

Ермак также рассказал, что на следующей неделе должны начаться переговоры между Киевом и Вашингтоном по вопросу предоставления гарантий безопасности на период, пока Украина не станет членом НАТО.

«Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе», — говорится в его следующем посте.

Власти США заверили, что продолжат оказывать Украине военную и финансовую поддержку, подчеркнул Ермак.