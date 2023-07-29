Саудовская Аравия хочет провести саммит по Украине. Россию на него не позвали

Саудовская Аравия 5-6 августа планирует провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal. Всего на мероприятие приглашены 30 стран, среди которых государства Запада, Бразилия, Индия и Украина. России в этом списке нет. В свою очередь президент РФ Владимир Путин накануне на переговорах с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге указывал, что Москва готова к переговорам, но «мяч на стороне» Украины.

Саудовская Аравия 5-6 августа намерена провести переговоры по урегулированию на Украине с участием около 30 стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Проведение мероприятия запланировано в городе Джидда. Газета пишет со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении, что на встрече соберутся представители западных стран, Украины и ключевых развивающихся стран, включая Индию и Бразилию. Также на встречу пригласили Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Свое участие подтвердили Великобритания, Южная Африка, Польша и Евросоюз. От США запланировано участие советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщает WSJ. Об участии Китая в публикации не упоминается.

«На саммите в этом году не будет России, которая избегает любых серьезных разговоров о мире и придерживается максималистских требований в отношении любого урегулирования. <…> Это происходит по мере того, как война, похоже, зашла в тупик», — утверждает WSJ.

Мероприятие связано, как указывает газета, с «активизацией усилий Европы и Вашингтона по консолидации международной поддержки мирных требований Украины».

Неназванные дипломаты в беседе с WSJ отмечают, что участие развивающихся стран «происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными покровителями Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых придерживались нейтралитета в отношении войны на Украине».

WSJ также сообщила, что украинские и западные официальные лица рассчитывают, что переговоры приведут к подписанию мировыми лидерами «общих принципов урегулирования» конфликта, которые легли бы в основу будущих переговоров между Россией и Украиной на условиях Киева.

Кроме того, WSJ связывает активизацию посреднических усилий Саудовской Аравии с событиями 2022 года, когда Белый дом обвинил Эр-Рияд в поддержке России. В США утверждали, что саудиты поспособствовали укреплению российской экономики, установив высокие цены на нефть.

Позиция Москвы

Тем временем российский президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка», заявил, что Москва не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину, ведь Киев продолжает наступать.

«Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня?», — сказал Путин, комментируя африканскую мирную инициативу.

Кроме того, по словам российского лидера, Африка искренне хочет прекращения конфликта на Украине, «помня ее по-доброму как часть Советского Союза». Он также отметил, что некоторые пункты африканской мирной инициативы по Украине и так реализуются, включая обмен пленными.

По его словам, африканская, как и китайская, и другие инициативы по урегулированию, могут быть положены в основу мирных процессов.

Накануне Путин на пленарном заседании саммита заявил, что противоречия, возникшие в ходе украинского конфликта, должны решаться мирным путем, однако США, страны НАТО и Украина отказываются от диалога, в том числе, по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая РФ. Он также напомнил, что «мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога».

Путин отметил, что Москва изучила предложения африканских стран по урегулированию на Украине. По его словам, африканский план перекликается с тем, который в феврале предлагал Китай.

При этом, по словам Путина, «хорошо известно, киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел президента Украины, запрещающий вести переговоры».

Акт Зеленского 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин. Решение было принято единогласно на заседании СНБО 30 сентября. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом». Читать дальше

Африканский мирный план

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев африканской делегации раскрыл детали мирного плана по Украине.

Он состоит из 10 пунктов:

— достижение мира дипломатическим путем;

— переговоры о мире должны начаться как можно скорее;

— деэскалация конфликта участниками конфликта;

— обеспечение суверенитета стран и народов в соответствии с Уставом ООН;

— гарантии безопасности для всех стран;

— обеспечение движения зерна и удобрений со стороны РФ и Украины;

— гуманитарная поддержка пострадавших от боевых действий;

— урегулирование вопроса по обмену военнопленными и возвращению детей;

— послевоенное восстановление уничтоженной инфраструктуры;

— усиление взаимодействия с африканскими странами.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условие для начала переговоров с Москвой — это выход Украины на свои международно признанные границы 1991 года (то есть с юго-востоком страны и Крымом). Он также настаивал, что основой урегулирования должна быть киевская «формула мира».