Саудовская Аравия хочет провести саммит по Украине. Россию на него не позвали

Саудовская Аравия 5-6 августа намерена провести переговоры по урегулированию на Украине с участием около 30 стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Проведение мероприятия запланировано в городе Джидда. Газета пишет со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении, что на встрече соберутся представители западных стран, Украины и ключевых развивающихся стран, включая Индию и Бразилию. Также на встречу пригласили Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Свое участие подтвердили Великобритания, Южная Африка, Польша и Евросоюз. От США запланировано участие советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщает WSJ. Об участии Китая в публикации не упоминается.
«На саммите в этом году не будет России, которая избегает любых серьезных разговоров о мире и придерживается максималистских требований в отношении любого урегулирования. <…> Это происходит по мере того, как война, похоже, зашла в тупик», — утверждает WSJ.
Мероприятие связано, как указывает газета, с «активизацией усилий Европы и Вашингтона по консолидации международной поддержки мирных требований Украины».
Неназванные дипломаты в беседе с WSJ отмечают, что участие развивающихся стран «происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными покровителями Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых придерживались нейтралитета в отношении войны на Украине».
WSJ также сообщила, что украинские и западные официальные лица рассчитывают, что переговоры приведут к подписанию мировыми лидерами «общих принципов урегулирования» конфликта, которые легли бы в основу будущих переговоров между Россией и Украиной на условиях Киева.
Кроме того, WSJ связывает активизацию посреднических усилий Саудовской Аравии с событиями 2022 года, когда Белый дом обвинил Эр-Рияд в поддержке России. В США утверждали, что саудиты поспособствовали укреплению российской экономики, установив высокие цены на нефть.
Позиция Москвы
Тем временем российский президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка», заявил, что Москва не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину, ведь Киев продолжает наступать.
«Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня?», — сказал Путин, комментируя африканскую мирную инициативу.
Кроме того, по словам российского лидера, Африка искренне хочет прекращения конфликта на Украине, «помня ее по-доброму как часть Советского Союза». Он также отметил, что некоторые пункты африканской мирной инициативы по Украине и так реализуются, включая обмен пленными.
По его словам, африканская, как и китайская, и другие инициативы по урегулированию, могут быть положены в основу мирных процессов.
Накануне Путин на пленарном заседании саммита заявил, что противоречия, возникшие в ходе украинского конфликта, должны решаться мирным путем, однако США, страны НАТО и Украина отказываются от диалога, в том числе, по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая РФ. Он также напомнил, что «мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога».
Путин отметил, что Москва изучила предложения африканских стран по урегулированию на Украине. По его словам, африканский план перекликается с тем, который в феврале предлагал Китай.
При этом, по словам Путина, «хорошо известно, киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел президента Украины, запрещающий вести переговоры».
Африканский мирный план
17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев африканской делегации раскрыл детали мирного плана по Украине.
Он состоит из 10 пунктов:
— достижение мира дипломатическим путем;
— переговоры о мире должны начаться как можно скорее;
— деэскалация конфликта участниками конфликта;
— обеспечение суверенитета стран и народов в соответствии с Уставом ООН;
— гарантии безопасности для всех стран;
— обеспечение движения зерна и удобрений со стороны РФ и Украины;
— гуманитарная поддержка пострадавших от боевых действий;
— урегулирование вопроса по обмену военнопленными и возвращению детей;
— послевоенное восстановление уничтоженной инфраструктуры;
— усиление взаимодействия с африканскими странами.
Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условие для начала переговоров с Москвой — это выход Украины на свои международно признанные границы 1991 года (то есть с юго-востоком страны и Крымом). Он также настаивал, что основой урегулирования должна быть киевская «формула мира».