«Удары с воздуха, суши и моря». Британия готовит спецназ Украины к захвату Крыма

Газета Daily Express узнала, что бригада украинских военных тренируется в Великобритании, чтобы захватить Крым до Рождества. В боевой лагерь в Окхэмптоне приехали более 2 тысяч человек. Операция, к которой готовятся ВСУ, будет включать в себя удары с суши, моря и воздуха с использованием более мощных ракет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Источники Daily Express утверждают, что британские войска ведут подготовку элитной украинской бригады, которая должна будет в дальнейшем атаковать Крым. Полуостров планируется захватить до Рождества, пишет издание.

«Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск», — говорится в материале.

Наступление будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Великобритании, США и Германии.

Ставка на тактику НАТО

Более 2 тысяч украинских солдат уже прибыли в Дартмур на юго-западе Англии. Обучение проходит в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон). Эта территория в настоящий момент закрыта для других воинских частей.

Высокопоставленный британский военный источник сообщил газете, что упор в обучении делается на «использование гибкой тактики НАТО», чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя».

«Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как использовать технику, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности», — подчеркнул источник.

Что говорят о сроках?

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что ВСУ в ближайшие месяцы «планируют занять Крым».

«Скоро», — ответил он на вопрос журналистов о том, когда украинские военные начнут атаку.

В апреле 2023 года Буданов заявлял, что украинские силы займут Крым до конца весны.

Пару недель назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что он намерен взять Крым, «как только у него будут средства».

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — сказал он.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь предположил, что украинские военные смогут в этом году захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности.

«Украина может успешно вернуть Крым... в этом году, когда у российских сил закончится необходимая техника», — цитирует главу оборонного ведомства The Washington Post.

«Не будем так серьезно воспринимать слова министра обороны Великобритании. В стародавние времена такие высказывания напоминали бы свежий анекдот когда-то популярного «Армянского радио», — прокомментировал заявление Уоллеса член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Атаки дронов на Крым

На прошлой неделе в Крыму из-за удара беспилотников произошел взрыв на складе боеприпасов. Власти объявили эвакуацию населения в 5 км от места взрыва, движение по Крымской железной дороге приостановили.

Украинские военные официально подтвердили атаку на склад боеприпасов и нефтебазу в Крыму.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два надводных дрона, один пролет автомобильной части моста оказался полностью разрушен, погибли два человека. Российские власти назвали произошедшее терактом и обвинили в его организации украинские власти. Киев причастность к атаке официально не признал.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.