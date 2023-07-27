Бесплатное зерно и вертолет в подарок: как прошел первый день саммита Россия — Африка

Президент Путин сообщил, что Россия соберет в нынешнем сезоне рекордный урожай зерновых и готова бесплатно поставить до 5 тыс. тонн беднейшим африканским странам. Глава государства назвал важным переход в сделках на национальные валюты, включая рубль. Также он рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении. Глава МИД Уганды рассказал о планах лидеров стран Африки повторно посетить Украину. Президент Союза Коморских Островов призвал услышать претензии России к выполнению условий зерновой сделки. «Газета.Ru» собрала яркие высказывания первого дня форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Углубление связи между России и Африкой

В Санкт-Петербурге завершился первый день саммита Россия — Африка. В ходе своего выступления на приеме в честь гостей форума президент Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки выступают за многополярность. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей со всеми странами Африки.

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«Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», — сказал Путин.

По данным главы государства, российско-африканский товарооборот по итогам 2022 года достиг $18 млрд. Российский лидер напомнил, что за первую половину 2023 года объем экспортно-импортных операций со странами Африки увеличился более чем на треть. Он уточнил, что более 50% российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция и продовольствие. В 2022 году торговля агропродукцией между Россией и Африки, по его словам, выросла на 10% и составила $6,7 млрд. А за шесть месяцев 2023 года она увеличилась еще на 60%.

Президент заявил, что Россия понимает, какую значимость несут бесперебойные поставки продовольствия на континент, этому уделят особое внимание, в том числе экспорту зерна. Он напомнил, что Россия вышла из зерновой сделки, поскольку ни одно из условий российской стороны по зерновой сделке выполнено не было. По словам российского лидера, более 70% поставок продовольствия по соглашению поступили в обеспеченные страны, а не в бедные, как изначально планировалось. Беднейшие африканские страны получили менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке. Лучшим вариантом для помощи беднейшим странам было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

По словам президента, в России ожидается рекордный урожай зерновых. В январе — июне 2023 года Россия экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в ближайшие три-четыре месяца страна готова поставить особо нуждающимся странам, то есть Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, ЦАР и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна бесплатно.

Путин назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль. По его словам, Россия планирует открыть в африканских странах филиалы ведущих российских вузов и напомнил, что в настоящее время в России обучается почти 35 тысяч студентов из стран Африки. Также на континенте работают над открытием представительств ведущих российских СМИ. «Уже ведется работа по открытию представительств ведущих российских СМИ в Африке — информационного агентства ТАСС, «Россия сегодня», телеканала RT, ВГТРК, «Российской газеты», — сказал президент.

Глава государства рассказал, что ВСУ в последние дни активизировали боевые действия. Главный удар пришелся на Запорожское направление. Но успехов ВСУ не имели ни на одном из его участков. По словам Путина, украинская армия понесла значительные потери в последней атаке. «Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек», — сказал глава государства. Он отметил, что, к сожалению, без потерь не обошлось и с российской стороны, но разница колоссальная — более, чем в 10 раз. Всем отличившимся участникам боев в зоне СВО на Запорожском направлении в ближайшее время вручат государственные награды.

Путин поблагодарил африканских лидеров за приезд в Россию и заявил, что все они находятся в кругу единомышленников. Он пообещал, что Москва останется надежным поставщиком продовольствия для стран Африки.

Взаимодействие с Россией и Украиной

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил о необходимости услышать претензии России к выполнению условий зерновой сделки, чтобы найти пути к решению этого вопроса. Он подчеркнул, что не должен говорить о том, права Россия или нет. По его мнению, для достижения нового соглашения необходимо учитывать те факторы, которые «заставили Россию уйти».

По его словам, завершение зерновой сделки может сказаться на сотрудничестве РФ и Африки, но Москва многое делает для решения продовольственной проблемы. Он назвал поставку зерновых жизненно важной проблемой для стран Африки. Как отметил президент Союза Коморских Остров, из России в африканские страны было поставлено более 1,9 млн тонн зерна на более чем $3 млрд.

Ассумани также выразил уверенность в том, что призыв африканских стран к миру на Украине услышат. Он подчеркнул, что за устойчивый мир между Российской Федерацией и Украиной необходимо бороться. «Именно с этой мыслью мы ездили к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Мы обращаемся к президенту России господину Путину. Уверены, что наш призыв к миру услышат, так как это необходимо сегодня человечеству», — отметил Ассумани.

Глава МИД Уганды Джедже Одонго заявил о планах лидеров африканских стран рассмотреть возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу африканской мирной инициативы. «Мы снова запланируем, надеюсь, ответный визит для достижения той же цели», — сказал он.

Президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама сообщил, что африканские страны и Россия планируют удвоить товарооборот в предстоящие четыре года. Он отметил, что сейчас показатель между Россией и государствами Африки составляет $20 млрд. «Это происходит несмотря на пандемию коронавируса и другие сложности, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Благодаря партнерству между Афрэксимбанком и Российским экспортным центром мы ставим перед собой задачу удвоить торговый оборот за грядущие четыре года», — сказал Орама.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что в Африке во многом солидарны со взглядами России по проблеме неоколониализма на континенте. «Для этого мы и находимся здесь (на саммите). На Африканском континенте разделяют взгляды Российской Федерации, мы солидарны с этим видением. Мы находились под колониальным гнетом многие сотни лет, и у нас есть опыт в борьбе с ним», — пояснил Мнангагва.

Премьер-министр Сомали Салах Ахмед Джама сообщил, что Москва приняла документ, который предполагает прощение двух задолженностей Сомали на $7,5 млн и на более чем $684 млн. Он подчеркнул, что оставшиеся долги будут возвращать по новому графику.

Расширение полетов, «Грифон», нефтепровод

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выразил мнение, согласно которому Африка является перспективным экономическим регионом, и если бы Россия использовала весь потенциал взаимной торговли, то объем африканского экспорта мог бы достигнуть 11 млрд долларов.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что расширение полетов российских авиакомпаний в Африку возможно лишь при наличии гарантий безопасности самолетов. «Нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государства континента, а также, что получат необходимое обслуживание и заправку авиатопливом», — указал Нерадько. По его словам, российские авиакомпании выполняют рейсы в 24 страны.

«Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сейшельские острова, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка», — сказал он.

Госкорпорация «Роскосмос» предложила африканским странам принять участие в создании системы глобального мониторинга Земли «Грифон», состоящей из малых космических аппаратов. Как уточнили в «Роскосмосе», «Грифон» будет состоять из 136 космических аппаратов на базе платформы формата кубсат.

Минэнерго России Николай Шульгинов рассказал о намерении России и Республики Конго подписать меморандум о совместном строительстве нефтепродуктопровода. «Меморандум по нему планируется к подписанию, но пока сложно сказать, когда начнется его фактическое строительство», — ответил глава ведомства.