«Чтобы я и мои коллеги единороссы могли мобилизоваться». Милонов предложил лишить депутатов отсрочки

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о подготовке законопроекта, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации для участия в спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, если депутат захочет стать добровольцем и поехать на фронт, к нему смогут применить санкции из-за пропусков заседаний. Также Милонов поделился впечатлениями от участия в спецоперации на передовой.

В Госдуме подготовят законопроект, позволяющий лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, рассказал РИА «Новости» Виталий Милонов. По его словам, нынешнее законодательство не подразумевает процедуру самомобилизации для депутатов, поскольку им могут грозить санкции за неисполнение основных обязанностей.

«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — сказал Милонов.

По его словам, нынешнее законодательство ограничивает возможность мобилизации для депутатов — из-за пропусков заседаний к ним могут применяться санкции. Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.

Данный вопрос, по словам Милонова, он обсуждал с секретарем президиума генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, и тот поручил проработать ситуацию.

«Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», — сказал Милонов.

Также он отметил что парламентарии выполняют задачи в зоне СВО на добровольных началах и не получают за это денег.

«Ездим за собственные средства, это важный момент», — заключил Милонов.

«Времени на пустую пальбу нет»

30 сентября в интервью KP.ru Милонов рассказал о своем участии в спецоперации. Младший сержант Милонов с позывным Густав служит наводчиком 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12.

«Времени на пустую пальбу нет. Однажды при помощи сослуживцев мне удалось уничтожить украинский РСЗО «Град». Мы сами не видим взорванную технику, только получаем отчеты, поражена или нет цель. Далее быстро маскируемся, уходим в укрепление. Потому что начинается ответный огонь, и он может быть очень сильным. А мы не разбрасываемся жизнями наших бойцов», — рассказал парламентарий.

Милонов отметил, что каждый участник боевых действий находится в опасности, и несмотря на то, что сам депутат ранений не получил, его сослуживцы пострадали.

«Любой человек, который там находится, рискует жизнью. Наша пушка бьет на расстояние 3-5 километров. Так что мы подкрадываемся вплотную к линии соприкосновения. Например, при освобождении поселка Новолуганское у нас был визуальный контакт с врагами. Видели черный дым от разбитой техники», — отметил он.

По словам Милонова, командование требует от него уничтожить как минимум одну цель – бронетехнику или живую силу противника в укреплении. Также он отметил, что в условиях боевых действий бытовые вопросы отходят на второй план.

«Сложность только в том, что украинцы перекрыли воду. Поэтому от колодца до колодца бегаем. Вечером валишься с ног. Ведь знаешь, что в пять утра надо вставать и выезжать на позиции», — заключил Милонов.

30 сентября, когда были подписаны договоры о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле. Позже депутат заявил, что имеет возможность приехать на выступление президента России Владимира Путина в Кремле, поскольку он доброволец, а не кадровый военный. Вскоре он пообещал вернуться в Донбасс.

«Так удивился, увидев сообщения о приезде в Москву... На послание президента приехал не только я, но еще и Адам Делимханов… В понедельник я должен проголосовать в ГД, а потом сразу уезжаю в Донбасс. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы могли находиться там», — указал депутат.