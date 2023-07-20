Военная операция на Украине. День 512-й

8:15

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует — остались лишь лужицы и небольшая часть в Херсонской области.

По его словам, реки Днепр и Конка текут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего искусственного водоема.