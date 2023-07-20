Военная операция на Украине. День 512-й

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тысяч тонн зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая.
Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует — остались лишь лужицы и небольшая часть в Херсонской области.
По его словам, реки Днепр и Конка текут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего искусственного водоема.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона.Дмитрий Макеев/РИА Новости
Politico со ссылкой на источник в Пентагоне: фокус внимания Запада смещается с предоставления Украине новых вооружений на ремонт уже поставленных единиц техники.
❗️Многочисленные взрывы раздались этой ночью в Одессе, Сумах и Николаеве, сообщают украинские СМИ.
«Возле порта Черноморска слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», — рассказал также очевидец ТАСС.
Воздушная тревога в Одессе звучала не менее двух часов, в центре города начался пожар площадью 300 кв. м.
По словам пресс-секретаря командования «Юг» ВСУ Наталии Гуменюк, ударами повреждены объекты логистики и административное здание в Одесской области.
В Крыму в результате удара украинского беспилотника по северо-западу полуострова погибла девочка-подросток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, также повреждены четыре административных здания.