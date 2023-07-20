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Политика

Военная операция на Украине. День 512-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине. 512-й день

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Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО

Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО

Евгений Биятов/РИА Новости
СМИ сообщают о многочисленных взрывах в Одессе и Николаеве этой ночью, повреждены объекты логистики. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на северо-западную часть полуострова погибла девочка. Источник в Пентагоне сообщил, что Запад постепенно переориентируется на ремонт поврежденной украинской техники вместо поставок новой. Днепр вернулся в свое старое русло, Каховского водохранилища больше нет, заявил глава Мелитопольского района. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тысяч тонн зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая.

8:15

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует — остались лишь лужицы и небольшая часть в Херсонской области.

По его словам, реки Днепр и Конка текут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего искусственного водоема.

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Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона.

Дмитрий Макеев/РИА Новости
8:10

Politico со ссылкой на источник в Пентагоне: фокус внимания Запада смещается с предоставления Украине новых вооружений на ремонт уже поставленных единиц техники.

8:05

❗️Многочисленные взрывы раздались этой ночью в Одессе, Сумах и Николаеве, сообщают украинские СМИ.

«Возле порта Черноморска слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», — рассказал также очевидец ТАСС.

Воздушная тревога в Одессе звучала не менее двух часов, в центре города начался пожар площадью 300 кв. м.

По словам пресс-секретаря командования «Юг» ВСУ Наталии Гуменюк, ударами повреждены объекты логистики и административное здание в Одесской области.

8:01

В Крыму в результате удара украинского беспилотника по северо-западу полуострова погибла девочка-подросток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, также повреждены четыре административных здания.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом СВО и другими событиями в мире.

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