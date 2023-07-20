Два Пригожина, Кудрин и Тимати. Против кого на Западе ввели новые санкции

«Тинькофф Банк», Тимати, Киркоров, Иосиф Пригожин попали в список санкций Канады. Ограничительные меры США распространили на Кудрина, «Локо Банк», банк «Солидарность». Великобритания включила в список санкций связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Судане физических и юридических лиц и вывела из-под ограничений Олега Тинькова. Евросоюз ввел ограничения против ИК №6, где находится Навальный*. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Канада расширила санкции против России, внеся в список ограничений десятки физических и юридических лиц. Информация об этом содержится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Под санкции в частности попали российские сотовые операторы, «Тинькофф Банк», «Банк Точка», платежная система «Мир», «Яндекс Pay», Московская городская казачья община, а также деятели культуры и шоу-бизнеса, среди которых в том числе продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певица Юлия Чичерина, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, актриса Мария Федосеева-Шукшина, певец Александр Скляр, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Тимати.

Кроме того, под санкции попали министр культуры России Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Американское министерство юстиции обновило антироссийский санкционный перечень, добавив туда бывшего министра финансов, экс-председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

Минфин США ввел ограничения против горнорудной компании «Полиметалл». Также в санкционных списках указан россиянин Андрей Иванов, одна российская компания и три зарубежных юрлица, которые, по мнению ведомства, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Согласно данным минфина, в санкционный список включили российскую компанию ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центральноафриканской Республики), а также Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты). По версии американской стороны, вышеуказанные компании действовали или намеревались действовать в интересах, либо от имени Пригожина, финансово поддерживали ЧВК «Вагнер».

Кроме того, США ввели санкции против начальника Контрольного управления президента России Дмитрия Шалькова, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой. Под санкции попали ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, золотодобывающая компания «Полюс» и ее гендиректор Алексей Востоков.

Также Вашингтон ввел санкции против пяти российских банков. Под ограничения попали «Тинькофф Банк», «Локо Банк» и банк «Солидарность», банк «Юнистрим» и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ). Эти банки не могут вести бизнес с американской стороной, но операции с банковскими счетами этих структур разрешены до 18 октября.

Тиньков и Пригожин

Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Судане. В список ограничений внесли компанию «М Инвест» Евгения Пригожина, которая якобы добывает золото на территории Судана.

В этом же перечне оказались суданские компании Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, которые действуют в Центральноафриканской Республике. Их обвинили в осуществлении деятельности, которая подрывает мир и стабильность» в стране. В британском правительстве утверждают, что все эти компании связаны с ЧВК «Вагнер». Под санкциями также оказались восемь человек, которые Лондон считает сотрудниками структур Пригожина или командирами подразделений ЧВК.

Также Лондон вывел из под санкций основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова.

Навальный (включен в список террористов и экстремистов), ЦАР, Афганистан

Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против Российской Федерации.

«Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Альянс ввел санкции против 18 физических и пяти юридических лиц в связи с «их ответственностью за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека в Афганистане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Украине и России». В их числе — «структуры, связанные с городом Москва, министр в правительстве города и заместитель мэра, три компании, производящие или организующие тендеры на поставку систем распознавания лиц», уточняется в заявлении.

ЕС также ввел ограничения против 12 физических и 5 организаций, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным. Санкции направили в том числе против тех, кто якобы злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых арестов в России. Кроме того, в список санкций попали представители руководства исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где содержится оппозиционный политик.

Путин, Пригожин, Кудрин

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции со стороны других государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об ограничительных мерах Канады против России, сказав, что санкции Оттавы против Москвы являются попыткой «бежать впереди всех» других западных стран. По его мнению, таким образом канадская сторона демонстрирует, каким она является образцовым «санкционерщиком».

Продюссер Иосиф Пригожин допустил, что Оттава могла ввести санкции против него по ошибке, перепутав с другим Пригожиным. Также, по его словам, «демократическая» Канада больше всех занимается нарушением прав человека, составляя антироссийские санкционные списки.

Бывший министр финансов, экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока ему нечего сказать по поводу включения в санкционный перечень Соединенных Штатов. Экс-министр указал, что формальным обоснованием включения в антироссийский список США послужила его работа в технологическом секторе.

В «Тинькофф банке» заявили, что были готовы к введению санкций против банка со стороны США и Канады. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.