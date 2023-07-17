Военная операция на Украине. День 509-й

8:02

❗️ Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Что известно о происшествии:

◾ ЧП на Крымском мосту случилось в районе 145-й опоры, сообщил Аксенов, не уточнив характер происшествия.

◾ В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. По данным министерства, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, опоры не получили повреждений.

◾В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

◾ На место происшествия выехал зампредседателя Совмина Крыма Игорь Михайличенко. Туда также отправились руководители и следователи крымского главка СК.

◾ В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперштаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, стоящим в пробке на подъездах к мосту.

◾ Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут через новые регионы РФ. Пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км.

◾ Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, его обещают возобновить к 9:00 мск.

◾ Туристам в связи с произошедшим окажут всю необходимую помощь, заверил советник главы Крыма Олег Крючков.