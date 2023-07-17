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Политика

Военная операция на Украине. День 509-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 509-й день

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Александр Река/ТАСС
На Крымском мосту произошло ЧП. В результате происшествия погибли двое человек, пострадал ребенок, об этом сообщил Белгородский губернатор Гладков. В Минобороны Украины заявили, что «Крымский мост – конструкция там лишняя». Зерновая сделка за сутки до истечения все еще не продлена, сообщили ТАСС источники в ООН. «Газета.Ru ведет хронику событий.
Трансляция
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8:47

Количество заявок на автоперевозки из европейских стран в Россию резко снизилось (на 60–80%), увеличившись из Белоруссии (на 106%), Монголии (на 139%) и Китая (на 85%). По экспорту произошло падение на всех европейских направлениях, а наибольший рост показали Китай, Турция, Узбекистан и Казахстан. Ставки на международные перевозки почти не выросли. Об этом пишет газета «Коммерсант».

8:45

⚡️ Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники — на данный момент это основная версия следствия, пишет Mash. По информации СМИ, в районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров.

Кроме того, в момент теракта в небе над Чёрным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

8:38

8:32

8:29

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС, сообщает РБК Украина/

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — сообщил источник издания.

8:26

Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Общественное. Новости» лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией».

8:18

Украинские войска за ночь выпустили по Донецку и Зайцево 14 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 05.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщает представительство в Telegram-канале.

8:15

Украинские войска утром обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению: 06.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 07.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — сообщает представительство в Telegram-канале.

8:12

Позиция Бразилии о необходимости обсуждения путей мирного урегулирования на Украине вызывает большой интерес в мире, несколько стран уже готовы присоединиться к этим усилиям, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.

«Президент Лула во всех своих публичных заявлениях и в частных контактах с главами государств и правительств отстаивает настоятельную необходимость обсуждения путей построения мира. И эта позиция вызывает большой интерес», — сказал Виейра, комментируя предложение президента Бразилии создать группу стран, не вовлеченных в конфликт на Украине, для содействия установлению мира

8:08

Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить срок действия зерновой сделки, оканчивающейся в 17 июля, сообщила газета Aydınlık, ссылаясь на собственные источники.

«Россия неоднократно заявляла, что расторгнет соглашение, если не будут решены «все нерешенные вопросы» в рамках соглашения. Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить срок действия соглашения, которое было достигнуто в мае прошлого года и продлено на два месяца», — пишет издание.

8:04

8:02

❗️ Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Что известно о происшествии:

◾ ЧП на Крымском мосту случилось в районе 145-й опоры, сообщил Аксенов, не уточнив характер происшествия.

◾ В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. По данным министерства, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, опоры не получили повреждений.

◾В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

◾ На место происшествия выехал зампредседателя Совмина Крыма Игорь Михайличенко. Туда также отправились руководители и следователи крымского главка СК.

◾ В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперштаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, стоящим в пробке на подъездах к мосту.

◾ Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут через новые регионы РФ. Пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км.

◾ Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, его обещают возобновить к 9:00 мск.

◾ Туристам в связи с произошедшим окажут всю необходимую помощь, заверил советник главы Крыма Олег Крючков.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем вести трансляцию военных действий на Украине и других событий в мире.

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Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 508-й день
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