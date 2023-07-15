«Мне плевать, никто меня не остановит»: Залужный пообещал захватить Крым

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью о намерении взять Крым, «когда у него будут для этого средства». Украинский военачальник посетовал на то, что сейчас военные страны не могут применять западное оружие для ударов по российской территории, поэтому Украина будет «убивать врага» собственным оружием. «Газета.Ru» рассказывает, как его слова восприняли в России.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намерен вернуть Крым в состав Украины военным путем. Для этого ему требуются западные вооружения и разрешение на их применение на российской территории. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — сказал украинский военачальник.

В материале говорится, что Залужный «не стесняется своих амбиций по поводу Крыма». Там же отмечается, что некоторые западные политики обеспокоены возможной реакцией Москвы на попытки Киева «добраться до полуострова».

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — в 2022-м. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Невозможность сражаться с РФ «на своих условиях»

Залужный указал, что сейчас ВСУ применяют для ударов по российской территории, которую власти Украины считают своей, украинское оружие. Но при этом ответственность за эти атаки Киев на себя не берет, отмечают журналисты WP.

По словам Залужного, военные действия являются проблемой украинцев, поэтому «им решать, как убить врага». Он подчеркнул, что «можно и нужно убивать противника на его территории».

«Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо», — резюмировал он.

Залужный также заявил, что не может сражаться с Россией «на своих условиях». Он напомнил, что Запад при поставках своих вооружений Киеву поставил условие – не применять это оружие для ударов по территории РФ.

«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?» — поинтересовался Залужный.

По его словам, даже страх Запада по поводу применения Россией ядерного оружия не должен диктовать Украине «как защищаться».

Человечный генерал

В материале The Washington Post, подготовленном корреспондентом Изабель Хуршудян при участии Константина Худова, Сергея Моргунова и Камилы Грабчук, большое внимание уделено личным качествам Залужного.

В частности, военачальник «задается вопросами и жизни, и смерти», и своей готовности отправлять людей «убивать и умирать», отказывается удалять из контактов на телефоне «номера погибших, откладывая горе на потом».

В статье упоминается возросшая популярность Залужного — «за пределами поля боя улыбающееся лицо 50-летнего мужчины нарисовано на стенах по всей стране вместе с его рукой в знаке мира».

Отдельно сообщается о нашивке с Малышом Йодой на его бронежилете и шевроне с мультяшными котиками с оружием на затылке шлема. В тексте также приводятся примеры усилий Залужного по «десоветизации» ВСУ и рассказывается, как он встретил начало СВО в своем «простом и современном, с большой книжной полкой, кабинете», отдавая приказы «сразу по нескольким телефонам, называя подчиненных «красавцами и молодцами».

«Парень в генеральской форме, но его человечность делает его особенным», — цитирует WP министра обороны Украины Алексея Резникова.

О политических амбициях Валерия Залужного в статье не говорится.

Как отреагировали в России

Член Совета Федерации Владимир Джабаров обратил внимание на то, что реакция Залужного не соответствует занимаемому им посту главнокомандующего ВСУ.

В то же время сенатор Андрей Клишас убежден, что цель заявлений украинского генерала в том, чтобы снять ответственность с США за то, для чего ВСУ используют американское оружие.

Куда ведут аппетиты политиков

Весной президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что ВСУ готовят контрнаступление на Крым. Он также говорил, что дальнейший успех украинских военных связан с поставками вооружений Западом.

При этом украинский лидер не исключил, что конфликт с Россией может длиться годами или даже десятилетиями.

Тогда же советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в ходе телеэфира, что Украина «имеет право» уничтожать все, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — сказал чиновник.

1 апреля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ вряд ли смогут к 2024 году выбить российскую армию и вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Он добавил, что это «очень, очень сложная – но не невозможная военная задача».

4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые поставки вооружений Киеву со стороны Запада приведут к дальнейшему нагнетанию напряженности. Незадолго до этого он заявил, что накачивание Украины оружием из стран Запада будет продолжаться, но Россия к этому готова.