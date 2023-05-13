«Коварный, непредсказуемый». Главком ВСУ Залужный снова похвалил начальника ГШ Герасимова

Главнокомандующий ВСУ Александр Залужный в интервью проекту «За кадром» назвал начальника российского Генштаба Валерия Герасимова «сильным и непредсказуемым врагом». Украинский главком, по его же словам, читает теоретические работы Герасимова, однако тот «ничего свежего не публикует». Это уже второй прецедент, когда Залужный положительно высказывается о своем российском визави, в прошлый раз это случилось вскоре после наступления ВСУ в Харьковской области и перегруппировки ВС РФ.

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта «За кадром» заявил, что считает начальника российского Генштаба Валерия Герасимова опасным оппонентом. По словам Залужного, он следит за высказываниями главы ГШ РФ и интересуется его мнением.

«В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению, он ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного… Это генерал Герасимов. Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы»,

— сказал Залужный.

Также в ходе интервью он рассказал о тактике, которой придерживалось украинское командование в начале российской спецоперации в феврале-марте 2022 года:

«У нас был единственный вариант, который мог сработать. Мы должны были в самый короткий срок нанести противнику максимальные потери, для того чтобы он отказался от последующих действий на большей территории Украины. <…> Специально отходили с некоторых территорий, чтобы враг «растягивался». А когда техника останавливалась, мы ее палили».

Также украинский военачальник рассказал, что «отголоски советской армии еще живут в ВСУ». С этим, добавил Залужный, «активно борются». В целом, нынешний конфликт, по его словам, можно «сопоставить с Первой и Второй Мировой войнами – по длине фронта и количеству используемых боеприпасов».

Первая похвала

Подобным образом Залужный высказывается о Герасимове не впервые. В прошлый раз это случилось 27 сентября 2022 года в ходе наступления ВСУ в Харьковской области, когда украинские военные вернули под контроль Изюм, Балаклею, Казачью Лопань, Купянск и ряд других населенных пунктов. 10 сентября В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ «для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении». Активные действия ВСУ на Харьковском направлении прекратились 11 октября.

27 сентября Залужный в интервью The Time рассказал, что уважает российские военные институты и хранит в своем кабинете собрание сочинений Герасимова.

«Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — сказал Залужный.

По его словам, он «вырос на российской военной доктрине» и до сих пор считает, что «вся военная наука находится в России».

Нынешний контекст

Сейчас слова Залужного звучат на фоне возможного наступления ВСУ – 19 апреля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утверждала, что оно уже началось, когда как президент Владимир Зеленский 11 мая указывал, что наступление придется отложить, поскольку войска не получили необходимую номенклатуру западных вооружений. 3 мая о начале украинского наступления также говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Тем не менее 12 мая Минобороны России сообщило об активных действиях противника на нескольких направлениях. Так, по данным МО, ВСУ на Соледарском направлении «на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров» предприняли 26 атак, использовав более тысячи военнослужащих, до 40 танков и другую технику. В Минобороны заявили, что все атаки были отбиты.

Также в Минобороны сообщили об изменении оперативной обстановки в районе Артемовска (Бахмута). Пригожин ранее утверждал, что ВС РФ прикрывает фланги ЧВК «Вагнер» на этом направлении.

«На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища», — сообщили в Минобороны.

Одним из поводов для развернутого брифинга ведомства стала паника в освещающем спецоперацию сегменте российского Telegram. 11 мая в 21:06 мск блогер Владислав Угольный опубликовал сообщение: «С Берислава сообщают о концентрации малых катеров в Днепре, кажется, готовится десантная операция».

Вслед за публикацией Угольного были также сообщения военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, журналиста Евгения Поддубного. Коц писал, что «противник продолжает давить по флангам Артемовска», а также сообщал о применении ВСУ химоружия. Поддубный же сообщал, что ВСУ начали операцию по окружению российских войск в Артемовске и направили колонну техники в сторону Белгорода. Также военкор Александр Симонов сообщал о прорыве ВСУ в районе Богдановки и уточнил, то одно из российских подразделений потеряло несколько квадратных километров.

Уже в 21:33 мск Угольный заявил, что его сообщение от 21:06 было «показательным вбросом, чтобы показать, как наша медийка разгоняет панику на ровном месте». Другие военкоры, также сообщавшие об активизации ВСУ, смягчили свои прогнозы и заявили, что не давали поводов для паники.