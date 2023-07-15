Военная операция на Украине. День 507-й

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ предприняли девять попыток атак позиций российских войск — в результате уничтожены танк, БМП, две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.
Дипломатический источник агентства ТАСС в Турции допустил продление зерновой сделки при одобрении РФ предложений генсека ООН Антониу Гутерриша.
«Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей, произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми», — сказал собеседник. Другие варианты маловероятны, учитывая позицию, которую в этом вопросе занимает российская сторона.
Ночью в Запорожье был удар по инфраструктурному объекту, сообщает издание «Страна» со ссылкой на городские власти.
Пострадал один человек, он госпитализирован. В четырех многоэтажных домах вылетели окна.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «ежедневно» ведет переговоры по деэскалации на Украине, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ни Украине, ни НАТО сейчас невыгодно называть четкие требования, связанные со вступлением страны в альянс.
По ее словам, «Россия очень талантливо манипулирует такими темами» и союзники Киева не могут «давать России повод никогда не заканчивать войну».
Поставки крылатых ракет Storm Shadow могут осложниться из-за забастовок на складе британского министерства обороны, сообщает газета Daily Mirror.
«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии) Фаслейн», — указано в сообщении.
Забастовку начали рабочие склада в Шотландии, недовольные низкой заработной платой.
В подконтрольном Украине городе Запорожье ночью произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное».
Запад должен быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, от альянса требовалось лишь дать понять Украине, что она сможет присоединиться к блоку, как только закончатся военные действия, что было бы «правильным сигналом». Однако вместо этого украинцы получат «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия».
«Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование», — отметил экс-премьер.
Борис ДжонсонMatt Dunham/AP
Штурмовая авиация поразила около десятка мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
❗️Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что намерен взять Крым, когда у него будут средства.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — утверждает главком ВСУ.
Он также сказал, что применяет оружие украинского производства для ударов «через границу» и не будет ни у кого спрашивать разрешения.
Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в связи с ужесточением международных санкций, сообщается на сайте SLB.
Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на запорожском направлении, утверждает РИА Новости со ссылкой на источник.
США до сих пор не одобрили обучение украинских военных пилотированию F-16, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, «почти дюжина» европейских стран, обещавших обучать украинских пилотов, все еще ожидают формального одобрения со стороны Вашингтона, без которого они не могут приступить к инструктажу. Запрос европейских стран «еще рассматривается».