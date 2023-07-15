Военная операция на Украине. День 507-й

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Запад должен быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, от альянса требовалось лишь дать понять Украине, что она сможет присоединиться к блоку, как только закончатся военные действия, что было бы «правильным сигналом». Однако вместо этого украинцы получат «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия».

«Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование», — отметил экс-премьер.