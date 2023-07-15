«Приняты чрезвычайные меры». Забастовка на складе в Британии может оставить ВСУ без Storm Shadow

Поставки британских ракет Storm Shadow ВСУ могут оказаться под угрозой из-за забастовки рабочих на военном складе в Шотландии. В Минобороны Соединенного Королевства утверждают, что стачка не скажется на способности Лондона помогать Киеву, однако источник The Mirror в этом не так уверен. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Забастовка на военном складе Министерства обороны Соединенного Королевства может привести к проблемам с поставками Украине ракет Storm Shadow и Brimstone. Об этом пишет со ссылкой на источник газета The Mirror.

Бастуют более 50 ведущих сотрудников объекта, расположенного в Шотландии. Стачка началась в пятницу, 14 июля, протестующие требуют повышения зарплаты. По словам источника, в супермаркетах Lidl можно получать больше — в год работник склада зарабатывает без бонусов около £20 тыс. (более 2,3 млн рублей).

Кроме ракет Storm Shadow, вооружение с этого объекта отправляется на атомные подводные лодки Королевского ВМФ.

«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии) Фаслейн», — отметил источник.

«Чрезвычайные меры для обеспечения непрерывной работы»

Представитель британского оборонного ведомства сообщил журналистам, что на объекте приняты «чрезвычайные меры для обеспечения непрерывной работы». Он подчеркнул, что происходящее не окажет влияние на поддержку Киева.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее говорил о том, что крылатые ракеты Storm Shadow существенно повлияли на боевые действия в зоне конфликта на Украине.

«Ракеты Storm Shadow сыграли значительную роль на поле боя. Они оказали воздействие на российскую армию», — сказал Уоллес.

5 июля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что ВСУ наносили удар по Чонгарскому мосту крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух-земля».

«Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами», — заявил Громов.

«Знаете ли, мы не Amazon»

На этой неделе министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Он также рассказал, что в ходе одного из визитов на Украину власти страны предоставили ему список нужного им вооружения.

«Знаете ли, мы не Amazon», — возмутился Уоллес.

Зеленский в ответ сказал, что может благодарить британского министра каждое утро. Вскоре президент Украины записал и опубликовал в Telegram-канале восьмиминутное видеообращение, во время которого 47 раз сказал «спасибо».

Как Россия перехватывает Storm Shadow

15 мая этого года в российском военном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны РФ впервые сбили крылатую ракету Storm Shadow.

6 июля в Военно-техническом центре специального назначения «Царские волки» заявили, что упавшую британскую крылатую ракету большой дальности воздушного базирования Storm Shadow, сбитую войсками РФ в Запорожской области, вытащили с линии соприкосновения бойцы добровольческого отряда БАРС-11.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Позднее журнал Military Watch Magazine сообщал, что Российская Федерация может получить доступ к разработкам НАТО после захвата англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.

Издание подчеркивает, что полученная информация станет крайне полезной для российской стороны и позволит принять меры для более эффективного противостояния потенциальным угрозам со стороны альянса.