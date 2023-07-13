«Пусть исполнят обещание». Путин оценил будущее зерновой сделки

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» о будущем зерновой сделки и ее возможной приостановке, о причинах спецоперации на Украине и поставках оружия для нужд ВСУ странами Запада. О чем говорил российский лидер — читайте в материале «Газеты.Ru».

Зерновая сделка

Президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке до выполнения всех поставленных условий.

«Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке», — сказал он.

«Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — добавил политик.

По мнению российского лидера, генсек ООН Антониу Гутерриш и сотрудники организации «искренне стараются», чтобы условия соглашения выполнялись, «но у них ничего не получается».

Чуть позже в Кремле уточнили, что финального решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока нет. В то же время на данный момент «нет ни перспектив, ни оснований для eе пролонгации», подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Срок действия зерновой сделки заканчивается в понедельник, 17 июля. Соглашение было подписано 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Оно предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Причины СВО

Одной из причин военной операции России на Украине стала угроза вступления страны в НАТО, вновь заявил Путин. Расширение альянса на восток в свою очередь создает угрозы для безопасности РФ.

«И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО», — подчеркнул президент.

Членство Украины в НАТО «сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене», уверен Путин.

Гарантии Украине

Политик также заявил, что не возражает касательно обсуждения гарантий безопасности Киева, но только при условии соблюдения гарантий безопасности Москвы.

«Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украины, но не в ущерб своей безопасности», — отметил он.

«Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в «семерке». Мы не против абсолютно вопросов подобного рода», — подчеркнул при этом Путин.

«Ничего критического»

В интервью Путин также признал, что поставляемые Украине ракеты наносят ущерб российской стороне, но «ничего критического не происходит».

«Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — сказал президент.

При этом в Москве видят, «сколько надежд возлагалось» на поставки ракет дальнего радиуса действия.