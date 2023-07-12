Военная операция на Украине. День 504-й

Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента — РИА Новости
В голосовании приняли участие 440 депутатов сейма, все проголосовали за принятие документа.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в ответ на снос памятника «Украинской повстанческой армии» в польских Грушовичах.
❗️Великобритания в рамках нового пакета военной помощи поставит на Украину новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2.
Украинские войска утром выпустили 5 снарядов калибра 155 мм по Макеевке и 6 снарядов того же калибра по Донецку — РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.
Кроме того, передает ТАСС, при обстреле украинскими военными села Луговое в Запорожской области ранение получил мирный житель.
Страны «Большой семерки» (G7, Группа семи) 12 июля согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.
Будет принята совместная декларация, в соответствии с которой Киеву будет поставлено больше оружия, усилен обмен разведданными, расширена программа подготовки личного состава.
Целью такой скоординированной помощи является построение Украины, способной и сейчас, в дальнейшем защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Знакомый с ситуацией источник газеты Washington Post сообщил, что члены американской делегации на саммите НАТО «пришли в ярость» из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса.