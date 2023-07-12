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Политика

Военная операция на Украине. День 504-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 504-й день

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Александр Мельников/РИА Новости
Члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Зеленского в адрес альянса, сообщают источники. Страны G7 сегодня в Вильнюсе должны согласовать общие принципы безопасности Украины. ВСУ продолжают обстрелы городов Донбасса, применяя также артиллерию образца НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:30

8:27

8:25

Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента — РИА Новости

В голосовании приняли участие 440 депутатов сейма, все проголосовали за принятие документа.

Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в ответ на снос памятника «Украинской повстанческой армии» в польских Грушовичах.

8:15

❗️Великобритания в рамках нового пакета военной помощи поставит на Украину новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2.

8:10

Украинские войска утром выпустили 5 снарядов калибра 155 мм по Макеевке и 6 снарядов того же калибра по Донецку — РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, передает ТАСС, при обстреле украинскими военными села Луговое в Запорожской области ранение получил мирный житель.

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8:04

Страны «Большой семерки» (G7, Группа семи) 12 июля согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.

Будет принята совместная декларация, в соответствии с которой Киеву будет поставлено больше оружия, усилен обмен разведданными, расширена программа подготовки личного состава.

Целью такой скоординированной помощи является построение Украины, способной и сейчас, в дальнейшем защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

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8:02

Знакомый с ситуацией источник газеты Washington Post сообщил, что члены американской делегации на саммите НАТО «пришли в ярость» из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Сегодня — 502-й день боевых действий.

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