Военная операция на Украине. День 504-й

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Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента — РИА Новости

В голосовании приняли участие 440 депутатов сейма, все проголосовали за принятие документа.

Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в ответ на снос памятника «Украинской повстанческой армии» в польских Грушовичах.