По делу об убийстве Ржицкого задержали экс-главу Федерации карате Украины Денисенко

Следователи задержали 64-летнего Сергея Денисенко по подозрению в причастности к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого. По данным СМИ, речь идет о бывшем президенте Федерации карате Украины. Тело 42-летнего Ржицкого нашли накануне с четырьмя огнестрельными ранениями. Мотив убийства пока не установили. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники Следственного комитета при поддержке полицейских и коллег из ФСБ задержали в Краснодарском крае подозреваемого в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, задержан 64-летний мужчина (1959 года рождения). При нем обнаружили пистолет с глушителем. Именно из этого огнестрельного оружия, по предварительным данным, убили Ржицкого. В отношении подозреваемого проводят следственные действия. Эксперты собираются сравнить пули и гильзы с места убийства и найденные при задержании.

Позднее следователи назвали имя задержанного – Сергей Денисенко. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемого задержали в Туапсе на съемной квартире при помощи спецназа.

По данным Telegram-канала 112, речь идет о Сергее Денисенко – уроженце Сумской области, бывшем президенте Федерации карате Украины. Также он является заслуженным тренером и мастером спорта, у него седьмой Дан и черный пояс.

Мотив выясняют

Накануне вечером стало известно, что тело 42-летнего Станислава Ржицкого с несколькими огнестрельными ранениями нашли вблизи улицы Береговой в Краснодаре.

По факту смерти замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара возбудили уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Обстоятельства дела устанавливаются. Известно, что убийца долгое время следил за Ржицким: знал все его маршруты и специально выбрал для нападения место вдали от камер видеонаблюдения. Убийство произошло около 8 утра по местному времени во время пробежки экс-командира подлодки в парке «Затон» возле спорткомплекса «Олимп». Убийца четыре раза выстрелил Ржицкому в спину и грудь. Ржицкий скончался на месте. Мотив преступления пока неизвестен.

В том числе следователи проверяют версию об украинском следе в убийстве Ржицкого. Украинские СМИ обвиняли погибшего в причастности к запуску ракет «Калибр» по объектам на территории Украины.

Причастность к СВО

Ржицкий с июля 2022 года состоит в базе «Миротворец» в качестве «непосредственного участника» специальной военной операции на Украине. В настоящее время в этой базе на его фотографии стоит статус «ликвидирован».

Отец погибшего заявил Telegram-каналу Baza, что Ржицкий не принимал участие в специальной военной операции на Украине. Из Вооруженных сил России он ушел в августе 2022 года. Через несколько месяцев устроился на работу в мобилизационный отдел администрации Краснодара.

Ржицкий служил капитаном 2-го ранга на Черноморском флоте. До работы в администрации Краснодара он командовал подлодкой Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).