«Сам себя подорвал». Что известно о взрыве в Шевченковском суде Киева

5 июля в Шевченковском суде Киева произошли взрывы. Как позднее выяснила полиция, доставленный на заседание мужчина сам себя подорвал и погиб. Предварительная информация о взятии заложников не подтвердилась. В ходе штурма пострадали двое бойцов спецподразделения «Корд». СМИ назвали имя подрывника — им оказался Игорь Гуменюк. В среду ему в очередной раз продлили меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о теракте, совершенном 31 августа 2015 года у здания Верховной рады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Шевченковском районном суде Киева в среду вечером, 5 июля, произошел взрыв. Как выяснили в правоохранительных органах, около 17:20 (совпадает с мск) мужчина, доставленный на судебное заседание, привел в действие неустановленное взрывное устройство. Силовики предприняли штурм здания.

По данным Генпрокуратуры Украины, обвиняемый закрылся внутри конвойного помещения, были приняты меры по его задержанию. Позднее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что подсудимый погиб.

«Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации <...> [покончил с собой]», — написал министр в своем Telegram-канале.

Клименко добавил, что в ходе штурма здания суда получили ранения двое бойцов спецподразделения «Корд». «Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы», — уточнил глава МВД Украины.

Местные издания называют имя подрывника — им оказался 29-летний Игорь Гуменюк. СМИ утверждают, что он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.

«Взорвал взрывпакет»

Взрывы в Шевченковском суде раздались во время конвоирования Гуменюка из зала заседаний. Как пишет «Страна.ua», находясь в туалете, он предпринял попытку побега из-под стражи, используя самодельное взрывное устройство.

«Предварительная информация по завладению оружием и о заложниках не подтвердилась», — сообщил источник издания.

Здание суда было оцеплено, к нему подъехали десятки бойцов спецназа. Как отмечает Klymenko Time, еще один взрыв произошел, когда начался штурм.

Что известно об Игоре Гуменюке

Гуменюк был активистом украинской националистической организации. СМИ также связывали его с партией «Свобода», в руководстве которой, впрочем, отрицают какое-либо взаимодействие с Гуменюком.

Суд над Гуменюком длился почти восемь лет. В среду ему в очередной раз продлили меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о теракте, совершенном 31 августа 2015 года у здания Верховной рады. По данным следствия, в тот день Гуменюк во время беспорядков бросил гранату в солдат Национальной гвардии Украины, четверо из которых в результате погибли. В общей сложности в ходе беспорядков тогда пострадали 140 человек, 131 из которых — сотрудники правоохранительных органов.

Акция протеста у стен парламента в 2015 году началась после того, как спикер Верховной рады назначил внеочередное заседание. В повестке дня тогда был один вопрос — принятие проекта изменений в Конституцию, которые предусматривали децентрализацию и возможный «особый порядок самоуправления на отдельных территориях».

Добавим, что в 2012 году партия «Свобода» получила 37 мест в Верховной раде VII созыва, набрав 10,44% голосов. Она выступает за построение Украины как государства украинской нации, которая понимается в сугубо этническом смысле. «Свобода» требует возвращения в украинские паспорта и свидетельства о рождении графы «национальность» и соблюдения процентных норм представительства этнических групп во всех областях жизни.