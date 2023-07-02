«Устроим как во Франции». Беспорядки перекинулись на Швейцарию и Бельгию

Во Франции шестые сутки подряд продолжаются бунты из-за гибели алжирского подростка от рук полицейского. Прошлой ночью участники беспорядков подожгли машину мэра городка Л'Э-ле-Роз – части агломерации Парижа и пытались протаранить горящим автомобилем дом чиновника. Беспорядки начались также в соседних Швейцарии и Бельгии. По мнению экс-кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, из-за миграционной политики страна оказалась в ситуации гражданской войны. «Газета.Ru» — о последних событиях на западе Европы.

Война из-за миграции

Бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что происходящее в стране можно расценить как гражданскую войну. Его слова передает РИА Новости.

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — сказал он.

Причину кризиса Земмур видит в миграционной политике Франции, а также в указании полиции действовать помягче. Большинство протестующих, по словам очевидцев, являются выходцами из стран Ближнего Востока и Африки.

Поджог и нападение на дом мэра

В ночь с 1 на 2 июля участники массовых беспорядков во Франции подожгли автомобиль мэра городка Л'Э-ле-Роз недалеко от Парижа, в Иль-де-Франсе. Как сообщил в Twitter сам мэр Венсан Жанбрун, хулиганы пытались протаранить горящим автомобилем его дом.

Супруга Жанбруна и двое их детей пострадали в результате нападения, они были вынуждены бежать из дома. Жену мэра госпитализировали. Сам чиновник в момент инцидента был на работе.

В связи с нападением прокуратура Франции начала расследование по делу о покушении на убийство.

Европа в огне

Беспорядки начались также в соседних Швейцарии и Бельгии. В швейцарской Лозанне полиция задержала семерых – из них шестеро несовершеннолетние, передает издание 20Minutes.

«Задержаны три девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчики грузинского и сербского происхождения, а также швейцарец, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец», — говорится в публикации.

Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях – устроить «протесты как во Франции». Участники беспорядков грабили магазины и напали на прибывших полицейских, всего в погроме участвовало более 100 человек.

Хулиганы бросали в правоохранителей булыжники и одну бутылку с зажигательной смесью.

В Бельгии акции протеста прошли спокойнее – полиция только проверяла документы у манифестантов. Впрочем, десять человек бельгийские правоохранители задержали. По данным газеты The Brussels Times, протестующие собрались в Брюсселе около станции метро «Луиза», полиция арестовала 35 человек – из них 31 подросток.

В самой Франции в ночь на 2 июля были задержаны 719 человек. В ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 45 полицейских, были подожжены 577 автомобилей и 74 здания.

По всей стране на сверхурочных дежурствах находились 45 тыс. полицейских.

«В Марселе и Лионе мы значительно усилили присутствующие силы, так как мы направляем пять подразделений мобильных сил в Марсель и пять подразделений мобильных сил в Лион, а также в Гренобль, чтобы мы могли полностью восстановить общественный порядок», — сообщал глава МВД Жеральд Дарманен.

Протесты во Франции начались 28 июня – на следующий день после гибели в парижском пригороде Нантер 17-летнего подростка алжирско-марокканского происхождения по имени Наэль Мерзук. Юноша ехал за рулем автомобиля и не остановился по требованию полиции, сотрудник применил табельное оружие и застрелил его.

Французская полиция утверждает, что юноша отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться.

В машине с Наэлем был еще один человек – он изложил в соцсетях свою точку зрения на трагический инцидент. Как сообщает британская газета Daily Mail, машину они взяли напрокат и были трезвы. Их заметили полицейские на мотоциклах, остановили, и один из них угрожал сидевшим в машине подросткам — «Заглуши двигатель, или я тебя пристрелю».

По словам пассажира, силовик также ударил Наэля прикладом оружия. Юноша нажал на газ, после чего полицейский выстрелил, убив его наповал. Президент страны Эммануэль Макрон назвал убийство Наэля «непростительным» и отменил свои визиты в другие страны на ближайшие дни.