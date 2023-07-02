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Власти Франции перебрасывают два бронетранспортера в Марсель

Власти Франции перебрасывают два бронетранспортера в Марсель на фоне беспорядков

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Christophe Ena/AP

Французские власти перебрасывают два бронетранспортера в Марсель, чтобы подавить беспорядки в городе. Об этом сообщает телеканал BFM.

По данным СМИ, в Марсель направляется вертолет, чтобы координировать действия силовых структур. Полиция сообщила, что в городе задержано 95 человек.

Ранее глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, которые принимали участие в беспорядках в стране. Министр предупредил, что «родители, которые не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в €30 тыс.». Он также указал, что из задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки треть составили подростки в возрасте младше 18 лет.

Ранее Медведев призвал Макрона перейти на сторону Франции вместо поддержки Украины.

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