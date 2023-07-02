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Политика

Военная операция на Украине. День 494-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 494-й день

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РИА Новости
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском (украинское название — Бахмут), сообщили в Минобороны РФ. Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани достигает 6,5 км. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:05

ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по Новой Каховке и другим пунктам Херсонской области — ТАСС.

09:03

На херсонском направлении уничтожили три украинских 120-мм миномета и две гаубицы М777 — ТАСС.

08:54

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни — РИА Новости.

По его словам, ВСУ уже готовы к проведению второго этапа полномасштабного контрнаступления, которое может начаться со дня на день, в любой момент. Рогов считает, что украинские военные пытаются запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск.

«Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — полагает он. По его словам, украинская сторона может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

08:50

Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани достигает 6,5 км, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко:

08:41

Внимание россиян к украинским событиям остается на уровне последних двух месяцев. Поддержка действий ВС РФ также практически не изменилась и держится на высоком уровне, фиксируют социологи.

После всплеска поддержки идеи продолжения военных действий в мае на фоне взятия Бахмута (российское название — Артемовск) в июне заметно возросло число сторонников мирных переговоров. Возможно, что хотя бы отчасти это связано с опасениями, вызванными событиями 24 июня.

Подавляющее большинство опрошенных обеспокоены как начавшимся контрнаступлением ВСУ, так и поставками западных вооружений в Украину. Большинство по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО. Обеспокоенность возможностью прямого столкновения между Россией и НАТО за год заметно выросла.

08:25

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и других областях Украины отменили воздушную тревогу — ТАСС.

08:16

Соединенные Штаты используют поддержку Украины в противостоянии с Россией в качестве предлога для наращивания своего военного присутствия в Европе, что значительно дестабилизирует мировую обстановку и может сделать конфликт неразрешимым — такое мнение выразил британский журналист Марк Блэклок в статье для газеты Global Times.

08:15

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов приравнял возврат Украины к границам 1991 года к пребыванию в одном государстве с РФ — ТАСС.

08:13

ВС РФ при атаке превосходящих сил ВСУ под Угледаром уничтожили большое количество техники — ТАСС.

08:12

Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на южнодонецком направлении — ТАСС.

08:10

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев остро нуждается в средствах борьбы с БПЛА «Ланцет» — ТАСС.

08:09

❗️В Киеве минувшей ночью произошли взрывы. Сработала система ПВО — ТАСС.

08:08

Вмешиваясь в конфликт на Украине, президент США Джо Байден нарушает американскую конституцию — такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Times Эндрю Наполитано.

08:07

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев утверждает, что российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты», — заявил Астафьев.

Он добавил, что Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Берховка.

08:06

Два обстрела Донецка зафиксировали с начала суток 2 июля, говорится в сообщении представительства ДНР — ТАСС.

08:05

Украинские военные за субботу выпустили по населенным пунктам ДНР 215 снарядов и ракет, сообщили представительстве ДНР. В Донецке были ранены две пожилые женщины. В Ленинском районе города повреждено 19 домов и три объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.

08:04

08:03

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард считает, что США не осознают рисков эскалации конфликта на Украине — ТАСС.

08:01

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал план президента Украины Владимира Зеленского «пусканием пыли в глаза западных партнеров» — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 494-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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