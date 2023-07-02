Военная операция на Украине. День 494-й

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни — РИА Новости.

По его словам, ВСУ уже готовы к проведению второго этапа полномасштабного контрнаступления, которое может начаться со дня на день, в любой момент. Рогов считает, что украинские военные пытаются запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск.

«Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — полагает он. По его словам, украинская сторона может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.