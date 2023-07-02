Военная операция на Украине. День 494-й

ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по Новой Каховке и другим пунктам Херсонской области — ТАСС.
На херсонском направлении уничтожили три украинских 120-мм миномета и две гаубицы М777 — ТАСС.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни — РИА Новости.
По его словам, ВСУ уже готовы к проведению второго этапа полномасштабного контрнаступления, которое может начаться со дня на день, в любой момент. Рогов считает, что украинские военные пытаются запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск.
«Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — полагает он. По его словам, украинская сторона может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани достигает 6,5 км, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко:
Внимание россиян к украинским событиям остается на уровне последних двух месяцев. Поддержка действий ВС РФ также практически не изменилась и держится на высоком уровне, фиксируют социологи.
После всплеска поддержки идеи продолжения военных действий в мае на фоне взятия Бахмута (российское название — Артемовск) в июне заметно возросло число сторонников мирных переговоров. Возможно, что хотя бы отчасти это связано с опасениями, вызванными событиями 24 июня.
Подавляющее большинство опрошенных обеспокоены как начавшимся контрнаступлением ВСУ, так и поставками западных вооружений в Украину. Большинство по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО. Обеспокоенность возможностью прямого столкновения между Россией и НАТО за год заметно выросла.
В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и других областях Украины отменили воздушную тревогу — ТАСС.
Соединенные Штаты используют поддержку Украины в противостоянии с Россией в качестве предлога для наращивания своего военного присутствия в Европе, что значительно дестабилизирует мировую обстановку и может сделать конфликт неразрешимым — такое мнение выразил британский журналист Марк Блэклок в статье для газеты Global Times.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов приравнял возврат Украины к границам 1991 года к пребыванию в одном государстве с РФ — ТАСС.
ВС РФ при атаке превосходящих сил ВСУ под Угледаром уничтожили большое количество техники — ТАСС.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев остро нуждается в средствах борьбы с БПЛА «Ланцет» — ТАСС.
Вмешиваясь в конфликт на Украине, президент США Джо Байден нарушает американскую конституцию — такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Times Эндрю Наполитано.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев утверждает, что российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.
«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты», — заявил Астафьев.
Он добавил, что Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Берховка.
Два обстрела Донецка зафиксировали с начала суток 2 июля, говорится в сообщении представительства ДНР — ТАСС.
Украинские военные за субботу выпустили по населенным пунктам ДНР 215 снарядов и ракет, сообщили представительстве ДНР. В Донецке были ранены две пожилые женщины. В Ленинском районе города повреждено 19 домов и три объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.
Экс-конгрессвумен Тулси Габбард считает, что США не осознают рисков эскалации конфликта на Украине — ТАСС.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал план президента Украины Владимира Зеленского «пусканием пыли в глаза западных партнеров» — ТАСС.