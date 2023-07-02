«Это неплохое оружие». На Украине признали проблемы из-за дронов «Ланцет»

Украине нужно больше оружия от Запада, чтобы бороться с российскими БПЛА «Ланцет», заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. По его словам, это «неплохое оружие». Однако западные союзники неохотно продолжают помогать Киеву. Беспилотник «Ланцет» стоит гораздо дешевле систем ПВО, а также эффективно способен поражать западные реактивные системы залпового огня.

Западные союзники могли бы поставлять Киеву больше вооружений, поскольку ВСУ испытывают трудности из-за российских беспилотников «Ланцет». Об этом в интервью британской газете The Telegraph сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих БПЛА. Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие. <...> Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск», — заявил он.

По словам Сака, Запад мог бы помочь Украины наращиванием поставок немецких самоходных зенитных установок Gepard или австралийских бронемашин Hawkei с установками для радиоэлектронной борьбы. Он также указал на нежелание властей Австралии помогать Киеву – недавно Канберра отказала в поставках ряда техники.

«Современное оборудование создания помех — очень важный аспект наших возможностей по борьбе с беспилотниками. Но нам этого очень не хватает, и мы рассчитываем на наших союзников, и, надеюсь, когда-нибудь у нас их будет больше», — сказал Юрий Сак.

Накануне руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ возобновили атаки ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Ланцет».

Перед этим американский портал 19FortyFive опубликовал материал обозревателя Питера Сучиу об этом беспилотнике. По мнению эксперта, «Ланцет» и другие дроны-камикадзе все больше используются Российской Федерацией в ходе СВО.

Эти БПЛА позволяют наносить высокоточные удары, и стоят очень дешево по сравнению с другими вооружениями. К примеру, указал Сучиу, стоимость одного «Ланцета» составляет около $35 тыс. – это гораздо дешевле ракетных систем ПВО С-300, которые поражаются дронами.

«Недорогой дрон-камикадзе «Ланцет»… весом 12 килограмм с боевой частью в 3 килограмма… все чаще рассматривается как одна из самых серьезных угроз для украинских войск», — говорится в материале.

30 июня РИА Новости сообщило, что разведка ВДВ РФ обнаружила две украинские гаубицы M777 из США на херсонском направлении и уничтожила их дронами-камикадзе «Ланцет». Стоимость одной гаубицы превышает $3,7 млн.

В тот же день немецкий журнал Spiegel сообщил, что ВСУ не научились противостоять «Ланцетам». Они могут безнаказанно поражать комплексы ПВО, поэтому украинские военные не могут подтянуть их ближе к линии фронта.

«Сейчас атаки этих барражирующих снарядов настолько досаждают украинским солдатам, что подчас заходит речь о некоем кризисе, вызванном «Ланцетами», — сообщается в статье.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что дрон-камикадзе «Ланцет» каждый раз застает солдат ВСУ врасплох.

«Не могут его сбить. Когда «Ланцет» заходит на цель, это всегда неожиданность для противника», — подчеркнул он.

По словам эксперта, «Ланцет» де-факто представляет собой барражирующий боеприпас, в задачи которого входит обнаружение цели и ее точное поражение.

БПЛА «Ланцет» разработан российской компанией ZALA, входящей в состав концерна «Калашников». Публика увидела дрон году на выставке «Армия-2019». Согласно заявлениям создателей, предназначен для поражения наземной техники и других целей на переднем крае и ближнем тылу противника. Есть две версии – более тяжелый «Ланцет-3», имеющий взлетную массу 12 кг, способный лететь с максимальной скоростью 300 км/ч и крейсерской – 80-100 км/ч на протяжении 40 минут. И более легкий «Ланцет-1» – 5-килограммовый, с уменьшенной в три раза боевой частью (1 кг против 3 кг), и имеющий запас хода в 30 минут.