«Есть и положительная сторона»: В Москве и Минске высказались о появлении ядерного оружия в Польше

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал намерение властей Польши разместить на территории страны американское ядерное оружие. По мнению Медведева, в случае появления у Варшавы ядерного оружия оно может быть применено.
«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», – утверждает Медведев.
По словам политика, это произойдет «к радости всех безумцев», но даже в такой ситуации есть «положительная сторона».
«Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…», — написал Медведев в Telegram.
Осудил просьбу польских властей и президент Белоруссии, на территории которой вскоре разместят российское ядерное оружие. В ходе выступления по случаю Дня независимости республики Александр Лукашенко призвал руководство Польши «подумать своей головой».
«Для Запада поляки были и остаются славянами. А это — расходный материал. <...> Но реальность и в том, что они наши соседи… Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в «худом мире», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он отметил, что белорусскому МИДу нужно предложить Польше и странам Балтии «план добрососедства и мира».
Лукашенко предупредил, что если начнется «самая страшная в истории война», то Европа исчезнет как цивилизация, а это не входит в интересы Минска и Москвы.
«Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой — Вильнюсом и Европой?» — добавил Лукашенко.
При этом он выразил уверенность, что размещаемое в Белоруссии ядерное оружие никогда не придется применять.
«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте… Пока оно у нас, никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал белорусский президент.
Почему Польша хочет ядерное оружие
30 июня премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается «сидеть сложа руки», пока Москва размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и намерена присоединиться к программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).
В Белом доме отказались уточнить, обсуждают ли Вашингтон и Варшава возможность размещения ядерных вооружений на польской территории.
Программа по ядерному обмену является частью политики НАТО по ядерному сдерживанию. Она предполагает, что боеголовки предоставляются странам — членам НАТО, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2019 года в рамках обмена ядерное оружие США находится на территории Германии, Нидерландов, Бельгии, Италии и Турции.
В марте президент России Владимир Путин заявлял, что договорился с президентом Белоруссии о размещении тактического ядерного оружия на ее территории. При этом Минск не получит контроль над ядерными зарядами, сказал Путин. Однако Лукашенко в конце июня поручил разработать алгоритм применения Минском ядерного оружия.
Москва также передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и помогла переоборудовать белорусские самолеты, чтобы они могли применять специальные боеприпасы.
МИД России уточнял, что ядерное вооружение в Белоруссии будет находиться бессрочно. По словам Путина, подготовка сооружений для ядерного оружия на белорусской территории завершится 7–8 июля. США и ЕС назвали решение России безответственным.