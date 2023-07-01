«Есть и положительная сторона»: В Москве и Минске высказались о появлении ядерного оружия в Польше

Возможное размещение в Польше ядерного оружия может привести к его применению, считает Дмитрий Медведев. В то же время замглавы Совбеза увидел в этом «положительную сторону». По его словам, «исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские». Днем ранее Варшава выразила желание присоединиться к программе НАТО по ядерному обмену Nuclear Sharing. Президент Белоруссии Лукашенко призвал руководство Польши «подумать своей головой».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал намерение властей Польши разместить на территории страны американское ядерное оружие. По мнению Медведева, в случае появления у Варшавы ядерного оружия оно может быть применено.

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», – утверждает Медведев.

По словам политика, это произойдет «к радости всех безумцев», но даже в такой ситуации есть «положительная сторона».

«Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…», — написал Медведев в Telegram.

Осудил просьбу польских властей и президент Белоруссии, на территории которой вскоре разместят российское ядерное оружие. В ходе выступления по случаю Дня независимости республики Александр Лукашенко призвал руководство Польши «подумать своей головой».

«Для Запада поляки были и остаются славянами. А это — расходный материал. <...> Но реальность и в том, что они наши соседи… Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в «худом мире», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что белорусскому МИДу нужно предложить Польше и странам Балтии «план добрососедства и мира».

Лукашенко предупредил, что если начнется «самая страшная в истории война», то Европа исчезнет как цивилизация, а это не входит в интересы Минска и Москвы.

«Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой — Вильнюсом и Европой?» — добавил Лукашенко.

При этом он выразил уверенность, что размещаемое в Белоруссии ядерное оружие никогда не придется применять.

«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте… Пока оно у нас, никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал белорусский президент.

Почему Польша хочет ядерное оружие

30 июня премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается «сидеть сложа руки», пока Москва размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и намерена присоединиться к программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

В Белом доме отказались уточнить, обсуждают ли Вашингтон и Варшава возможность размещения ядерных вооружений на польской территории.

Программа по ядерному обмену является частью политики НАТО по ядерному сдерживанию. Она предполагает, что боеголовки предоставляются странам — членам НАТО, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2019 года в рамках обмена ядерное оружие США находится на территории Германии, Нидерландов, Бельгии, Италии и Турции.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что договорился с президентом Белоруссии о размещении тактического ядерного оружия на ее территории. При этом Минск не получит контроль над ядерными зарядами, сказал Путин. Однако Лукашенко в конце июня поручил разработать алгоритм применения Минском ядерного оружия.

Москва также передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и помогла переоборудовать белорусские самолеты, чтобы они могли применять специальные боеприпасы.

МИД России уточнял, что ядерное вооружение в Белоруссии будет находиться бессрочно. По словам Путина, подготовка сооружений для ядерного оружия на белорусской территории завершится 7–8 июля. США и ЕС назвали решение России безответственным.