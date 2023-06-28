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Политика

Военная операция на Украине — День 490-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 490-й день

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Военнослужащий около разведовательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» во время боевой работы на Запорожском направлении СВО

Военнослужащий около разведовательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» во время боевой работы на Запорожском направлении СВО

Александр Полегенко/ТАСС
ВСУ после семичасовой паузы продолжают обстреливать Донецк из артиллерии. Владимир Рогов сообщил о ночных взрывах в Мелитополе. Артиллерия группировки «Запад» трижды сорвала попытки ротации ВС Украины на передовой на купянском направлении. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» среди 15 погибших летчиков есть двое псковичей — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:57

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу — ТАСС

8:41

Если ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не удастся сохранить свои позиции в ЦАР, Мали и других странах Африки, заменить их могут китайские компании, сообщает РБК.

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Marc Hofer/AP
8:20

8:14

ВС Украины после семичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии — представительство ДНР в СЦКК

Сообщается о шести прилетах снарядов калибра 155 мм.

8:10

❗️Артиллеристы группировки «Запад» в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны — ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — подчеркнул он.

8:08

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о шести взрывах, произошедших ночью в Мелитополе Запорожской области.

8:01

Среди 15 погибших летчиков, сбитых ЧВК «Вагнер» во время мятежа — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Среди них и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали всё, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — заявил чиновник.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом СВО и другими событиями в России и мире.

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