Военная операция на Украине — День 490-й

8:10

❗️Артиллеристы группировки «Запад» в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны — ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — подчеркнул он.