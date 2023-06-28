Военная операция на Украине — День 490-й

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу — ТАСС
Если ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не удастся сохранить свои позиции в ЦАР, Мали и других странах Африки, заменить их могут китайские компании, сообщает РБК.
ВС Украины после семичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии — представительство ДНР в СЦКК
Сообщается о шести прилетах снарядов калибра 155 мм.
❗️Артиллеристы группировки «Запад» в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны — ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
«Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — подчеркнул он.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о шести взрывах, произошедших ночью в Мелитополе Запорожской области.
Среди 15 погибших летчиков, сбитых ЧВК «Вагнер» во время мятежа — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Среди них и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали всё, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — заявил чиновник.