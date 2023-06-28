«Отказ от российского навязывания». Зеленский готовится перенести Рождество

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду два законопроекта, которые позволят стране «отойти от российских традиций» и отразят ее «евроинтеграционные устремления». Глава государства предлагает парламенту праздновать Рождество по григорианскому календарю, а также обязать чиновников и военных знать английский язык. «Газета.Ru» разобралась, что включают в себя эти инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества в стране с 7 января на 25 декабря.

В пояснительной записке отмечается, что «украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января, тогда как большинство православных христиан мира празднуют его 25 декабря».

Целью законопроекта названы «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря».

Как утверждает президент Украины, принятие этой инициативы «позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство на Украине».

В конце мая Архиерейский собор Православной церкви Украины принял решение о переходе на новый календарь с переносом празднования Рождества на 25 декабря. Уже сейчас эта дата является официальным выходным днем на Украине — с 2017 года католическое Рождество празднуют в стране на государственном уровне.

Кроме того, законопроект предусматривает перенос празднования Дня украинской государственности с 28 июля на 15 июля, а также Дня защитников и защитниц Украины — с 14 октября на 1 октября.

«Языковой барьер»

Зеленский внес в Верховную раду и законопроект о статусе английского как языка международного общения на Украине. Документ определен украинским президентом как неотложный, передает ТАСС.

Как следует из текста, английским языком обязаны владеть главы местных госадминистраций и их заместители, офицеры на службе по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также руководители других правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

Законопроект, в частности, определяет порядок сдачи экзаменов чиновниками на знание английского языка и устанавливает нормы о его использовании в сферах образования, культуры, транспорта и здравоохранения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что признание европейских стандартов в сфере языковой политики необходимо в связи с «евроинтеграционными устремлениями» страны. С 23 июня 2022 года Украина имеет статус кандидата в члены ЕС, но, как отмечают авторы инициативы, она все еще «отделена от Евросоюза языковым барьером».

Согласно результатам исследования EF English Proficiency Index за 2021 год, Украина находится на 40-м месте в рейтинге из 112 стран со средним уровнем владения английским языком.

Законопроект о статусе английского как языка международного общения на Украине начали разрабатывать в августе прошлого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что инициатива будет «способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», напоминает РБК.

Единственным государственным языком на территории Украины является украинский — соответствующий закон действует в стране с 2019 года.

С января 2022 года общеукраинские и региональные печатные СМИ обязали издаваться на украинском языке.

Исключение сделано для английского и крымско-татарского языков, языков других коренных народов, а также официальных языков Евросоюза.

При этом русский язык был исключен из учебных программ детских садов и школ Киева в ноябре 2022 года.

Как отреагировали в Москве

Комментируя последние инициативы Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что президент Украины сменил вероисповедание.

«Зеленский предложил отмечать Рождество на Украине на государственном уровне по западному образцу — 25 декабря. Теперь он католик», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что 25 декабря отмечают Рождество не только католики, но и часть православных стран — например, Греция.