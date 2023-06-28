Что известно о сбитых 24 июня мятежниками из ЧВК «Вагнер» вертолетах и самолетах

Во время вооруженного мятежа 24 июня наемники ЧВК «Вагнер» сбили несколько воздушных судов, писали СМИ. Официально региональными властями Ивановской и Псковской областей подтверждена гибель экипажей самолета Ил-22 и ударного вертолета Ка-52. По данным военкоров, были сбиты еще пять вертолетов. В Минобороны о потерях не сообщали, но президент Владимир Путин объявлял минуту молчания в память о погибших летчиках на мероприятии в Кремле. «Газета.Ru» собрала все, что известно об этих воздушных судах и членах их экипажей.

Власти Ивановской области помогут семьям членов экипажа самолета Ил-22, базировавшегося в регионе и сбитого ЧВК «Вагнер» во время мятежа 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — цитирует пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского.

По его словам, члены семей погибших военных получат всю необходимую поддержку.

25 июня военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила, что вагнеровцы сбили под Воронежем Ил-22 с десятью членами экипажа на борту. Все они погибли.

«Когда [основателя ЧВК Евгения] Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал — а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал», — писала военкор, добавив, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов рублей компенсации родным погибших летчиков.

27 июня один из пабликов Ивановской области во «ВКонтакте» уточнил, что на борту самолета погибли восемь человек, поскольку двое членов экипажа не участвовали в вылете. По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», среди погибших — командир воздушного судна, командир-инструктор, штурман, бортинженер, техник, бортмеханик и двое радистов.

По данным сразу нескольких Telegram-каналов и пабликов в соцсетях, командиру Ил-22 было 32 года, он родом из Иваново, у него осталось двое детей. Погибший радист в этом году должен был праздновать 50-летний юбилей, старшему бортмеханику было 29 лет. Командир-инструктор родился в 1979 году в Иваново. Погибший бортинженер самолета в звании капитана родился в 1980 году, у него осталось трое детей.

Информация, что мятежники сбили несколько бортов Минобороны РФ, стала появляться с утра 24 июня, однако подробностей поначалу не было. Потом появились видеозаписи, как ЧВК «Вагнер» пытается сбить из ЗРК «Стрела» вертолет Ка-52 над Воронежем — ракета прошла мимо и угодила в резервуар с авиатопливом на местной нефтебазе, из-за чего начался длительный пожар.

Кроме того, издание 161.ru публиковало видеозапись из поселка Рассвет в Ростовской области, сделанную в ночь на 24 июня. На нем видно, как вагнеровцы ведут огонь по пролетающему вертолету.

25 июня, уже после того, как мятежники отступили, Baza сообщала со ссылкой на источник, что были сбиты минимум два военных вертолета и один самолет.

По этой информации, первый вертолет сбили около села Елизаветовка в Павловском районе Воронежской области около 5.00 24 июня. По последним данным, там произошел бой между ЧВК и военными Минобороны, из-за чего пострадали несколько десятков жилых домов. Второй вертолет вагнеровцы сбили около 9.00 у села Филоново в Богучанском районе Воронежской области.

По данным военкоров, в результате мятежа ЧВК «Вагнер», кроме Ил-22, 24 июня было потеряно в общей сложности шесть вертолетов: три Ми-8МТПР, оснащенных комплексами радиоэлектронной борьбы, транспортный Ми-8 и по одному Ка-52 и Ми-35.

Из информации в открытых источниках следует, что в Ми-8МТПР и Ми-8 по три человека экипажа, в Ка-52 и Ми-35 — по два. Таким образом по итогам вооруженного мятежа могли погибнуть до 24 летчиков, включая экипаж Ил-22. При этом только два борта — Ка-52 и Ми-35 — были боевыми.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня у себя в Telegram-канале разместил видеообращение, в котором подтвердил гибель двух членов экипажа Ка-52, приписанного к Псковскому территориальному гарнизону, — подполковника и лейтенанта.

От Минобороны России официальных комментариев о количестве сбитой воздушной техники и потерях в личном составе в результате мятежа 24 июня на момент написания материала не поступало.

Сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, 27 июня впервые после субботы прокомментировавший вооруженный мятеж, выразив сожаление о сбитых военных самолетах и вертолетах.

Во время вечернего обращения 26 июня президент России Владимир Путин отметил вклад погибших летчиков в подавление вооруженного мятежа.

«Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — сказал глава государства.

На следующий день, 27 июня, выступая перед военными на крыльце Грановитой палаты в Кремле, Путин также отметил героизм пилотов и попросил почтить их память минутой молчания.