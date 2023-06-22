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Политика

Военная операция на Украине. День 484-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 484-й день

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РИА Новости
Ночью в Харькове и Кривом Роге, а также в Кировоградской и Полтавской областях произошли взрывы. На большей части Украины объявляли воздушную тревогу. В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве. Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны РФ. Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере $1,75 млрд на выплату зарплат и социальной помощи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:48

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не живет с мужем по соображениям безопасности.

Она рассказала, что каждый день ходит в офис на работу, а вечером возвращается домой к детям, в то время как президент страны остается в своем офисе.

«Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — сказала Зеленская.

8:43

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал США ответственными за конфликт на Украине.

Он считает, что американская администрация «в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине». «Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — заявил Антонов.

8:37

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», — сказал он.

Значительный объем токсичных веществ выбрасывается из Днепра в Черное море и движется в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии.

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Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона.

Дмитрий Макеев/РИА Новости
8:32

Представители администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию, по настоянию Украины, пишет Financial Times.

Стороны будут обсуждать принципы мирного урегулирования конфликта России и Украины. Приглашения на встречу получили представители Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств.

8:27

Группировка «Восток» уничтожила танки и броневики ВСУ, готовившиеся наступать у Макаровки, заявили в Минобороны РФ.

8:23

⚡️Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию об ударе по Чонгарскому мосту.

«На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал он.

8:18

Всемирный банк сообщил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $1,75 млрд на выплату пенсий, зарплат и социальной помощи.

8:14

В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве.

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были. <…> Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час», — сказал представитель украинского ведомства Андрей Юсов.

О возможной атаке на штаб квартиру разведки в Киеве украинские СМИ сообщали 29 мая.

8:10

8:07

Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

8:04

Ночью на большей части Украины звучала воздушная тревога.

В Харькове и Кривом Роге, а также в Кировоградской и Полтавской областях произошли взрывы. Украинские власти сообщили о попадании в один из объектов в Одесской области.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 484-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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