Военная операция на Украине. День 484-й

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не живет с мужем по соображениям безопасности.
Она рассказала, что каждый день ходит в офис на работу, а вечером возвращается домой к детям, в то время как президент страны остается в своем офисе.
«Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — сказала Зеленская.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал США ответственными за конфликт на Украине.
Он считает, что американская администрация «в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине». «Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — заявил Антонов.
Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», — сказал он.
Значительный объем токсичных веществ выбрасывается из Днепра в Черное море и движется в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона.Дмитрий Макеев/РИА Новости
Представители администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию, по настоянию Украины, пишет Financial Times.
Стороны будут обсуждать принципы мирного урегулирования конфликта России и Украины. Приглашения на встречу получили представители Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств.
Группировка «Восток» уничтожила танки и броневики ВСУ, готовившиеся наступать у Макаровки, заявили в Минобороны РФ.
⚡️Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию об ударе по Чонгарскому мосту.
«На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал он.
Всемирный банк сообщил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $1,75 млрд на выплату пенсий, зарплат и социальной помощи.
В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве.
«Главное, что мы должны знать: да, атаки были. <…> Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час», — сказал представитель украинского ведомства Андрей Юсов.
О возможной атаке на штаб квартиру разведки в Киеве украинские СМИ сообщали 29 мая.
Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ночью на большей части Украины звучала воздушная тревога.
В Харькове и Кривом Роге, а также в Кировоградской и Полтавской областях произошли взрывы. Украинские власти сообщили о попадании в один из объектов в Одесской области.