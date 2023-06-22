Военная операция на Украине. День 484-й

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Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не живет с мужем по соображениям безопасности.

Она рассказала, что каждый день ходит в офис на работу, а вечером возвращается домой к детям, в то время как президент страны остается в своем офисе.

«Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — сказала Зеленская.