«Работа сухопутного коридора не нарушена». Что известно об обстреле мостов на севере Крыма

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, рассказали утром 22 июня власти этих регионов. По их данным, жертв и пострадавших нет, а транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. Временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту, работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара предположительно британские ракеты Storm Shadow. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Жертв и пострадавших нет

По его словам, украинские войска атаковали мосты рядом с селом Чoнгар в Геническом районе. «По предварительной оценке, использовались aнглийские ракеты Storm Shadow. На моcтах повреждено дорожное покрытие. Жертв cреди людей нет», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

Он уточнил, что поврежденные мосты восстановят за несколько дней — в этом помогут строители из других регионов, специалисты уже направлены в Херсонскую область из Ростовской области.

«Я уже сам как специалист инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней восстановлено будет движение привычное, то, которое было вот до сегодняшнего утра», — сказал врио главы региона.

Инфорацию о ночном ударе по Чонгарскому мосту, соединяющему полуостров с Херсонской областью, подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов.

«Пoстрадавших нет. На данный момент взрывотехники прoводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Прoфильные службы приступили к обследованию дорожного полoтна. О возможности движения будет сообщено в течение чаcа», — уточнил он.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена.

«Крым с Херсонской областью соединяют три пункта прoпуска: два в районе Армянска и один в райoне Джанкоя. Сбой в работе одного из них не мoжет кардинально нарушить транспортную логистику сухoпутного транспортного коридора. Пока идет oбследование конструкций Чонгарского моста, прoсим выбирать для поездок в Запорoжскую и Херсонскую области маршрут через гoрод Армянск», — написал он в своем Telegram-канале.

Экологическая катастрофа

В ночь на 22 июня Сальдо также сообщил о возвращении реки Днепр в свои природные берега. Однако, в его нижнем течении разворачивается экологическая катастрофа, констатировал врио губернатора Херсонской области.

«Начаты работы по саночистке, по обеззараживанию. По сути, нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы», — сказал он в эфире радиостанции «Таврия».

Сальдо, в частности, указал на риск распространения инфекции, которую могут разносить птицы, клюющие мертвую рыбу, а также дикие и домашние животные, туши которых течение выносит в Черное море. Поэтому специальные службы ведут мониторинг — по его словам, сейчас ситуация под контролем.

«Незамедлительные удары по центрам принятия решений»

О том, что в руководстве ВСУ планируют нанести удары ракетами HIMARS и Storm Shadow по территории России, в том числе по Крыму, два дня назад предупреждал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет «незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт».

В конце мая Вашингтон предупредил Киев о том, что удары с украинской стороны по территории России, в особенности той ее части, которая расположена близ границы с Украиной, несут в себе риски эскалации. Опасения у представителей США вызывает использование для этого Киевом поставляемого Западом вооружения, передает Reuters.