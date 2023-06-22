«Проводит враждебную для нас политику». Москва не хочет видеть Макрона на саммите БРИКС

Москва обратила внимание властей ЮАР на неуместность участия лидеров «недружественных стран» в саммите БРИКС, рассказал 22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее желание посетить саммит выразил президент Франции Эммануэль Макрон — в том случае, если такое приглашение поступит. Право приглашать остается за нынешним председателем группы, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, для которого просьба французского лидера стала сюрпризом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия донесла до партнеров в ЮАР, что считает неуместным участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС. Об этом сообщил в четверг, 22 июня, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС — это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач.

И понятно, что, с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна.

Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — сказал замглавы МИД России.

Рябков отметил, что определять круг приглашенных на саммит должна принимающая сторона, но этому должны предшествовать консультации со всеми участниками БРИКС.

«И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята», — заключил он.

ЮАР сейчас председательствует в БРИКС, в состав которого также входят РФ, Бразилия, Индия и Китай. Ближайший саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, пишет ТАСС.

«Понять друг друга и найти решения»

20 июня министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, что Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС, если такое приглашение поступит.

«Нам кажется, что диалог — это всегда позитив, даже когда вы не во всем согласны на 100%, вам нужно поговорить, чтобы понять друг друга и найти решения», — пояснила Колонна.

Пандор в свою очередь не стала заявлять, что такой поворот событий невозможен. «Если бы это произошло, это было бы нововведением в рамках нынешней модели участия БРИКС», — указала она, уточнив, что право приглашать остается за нынешним председателем группы, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не понимают, в каком качестве и с какой целью французский лидер мог бы принять участие во встрече глав стран — участниц БРИКС.

Сюрприз для Рамафосы

13 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет посетить саммит БРИКС. Как подчеркнул источник газеты L`Opinion, такая просьба стала сюрпризом для Рамафосы, и он планирует обсудить ее с партнерами по БРИКС.

На вопрос, что будет, если российский лидер Владимир Путин тоже приедет в ЮАР, пока на него распространяется ордер на арест Международного уголовного суда (МУС), глава МИД Франции сказала, что гипотетическое участие Макрона «может быть осуществлено только при полном соблюдении международного права».

Власти ЮАР несколько раз обсуждали формат саммита после того, как МУС выдал ордер на арест Путина по делу о «незаконном вывозе детей». Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать подозреваемых, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест. ЮАР подписала Римский статут МУС в 2000 году, напоминает «Коммерсантъ».