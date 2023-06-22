«Несмотря на трудности перевода». В Кремле считают, что Запад понял слова Путина «хрен им»

Выступая на ПМЭФ-2023, российский лидер Владимир Путин заявил, что «НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу», и заметил: «Хрен им». Эту идиому на Западе поняли, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждает, что Вашингтон занялся плагиатом идеи Москвы, предлагая новый формат Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Несмотря на трудности перевода, на Западе поняли суть слов Владимира Путина про ядерные вооружения — с такой оценкой в четверг, 22 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о выступлении российского лидера на ПМЭФ-2023, когда Путин заявил, что »НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу», и заметил: «Хрен им».

В западных СМИ это выражение перевели несколько иначе, отмечает ТАСС. В частности, британская The Daily Telegraph перевела данную фразу как «Идите в ад!».

«Есть и в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. <...> Основной смысл они поняли», — утверждает Песков.

Накануне замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что »Вашингтон пристально следит за ситуацией в связи с соглашением между Россией и Белоруссией» о размещении ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты пока «не увидели причин для корректировки ядерной стратегии».

Пател напомнил о позиции президента США Джозефа Байдена, который счел «безрассудной и безответственной подобную риторику о ядерных вооружениях» со стороны РФ.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что Вашингтон занялся плагиатом идеи Москвы, предлагая новый формат Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с участием ядерных держав Совбеза ООН.

По его словам, Москва отмечала еще несколько лет назад, что «любые переговоры о контроле за стратегическими наступательными вооружениями должны, по крайней мере, учитывать потенциалы ближайших союзников США по НАТО — это Великобритания и Франция».

Рябков подчеркнул, что позиции Москвы по теме стратегической стабильности не меняются, но РФ открыта к диалогу на равной основе.

«Отказ от враждебного курса»

По его словам, возврат к ДСНВ возможен только при отказе США и их союзников от «фундаментально враждебного курса в отношении России».

«Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса», — заключил Рябков.

Напомним, договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ или СНВ-III) был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011-го.

Документ, в частности, предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты для обоюдного контроля над ядерными вооружениями.

ДСНВ был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на пять лет, и в начале 2021 года он был продлен. Однако, 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него.