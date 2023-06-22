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«Несмотря на трудности перевода». В Кремле считают, что Запад понял слова Путина «хрен им»

Песков заявил, что на Западе поняли основной смысл фразы «хрен им», сказанной Путиным

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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, 16 июня 2023 года

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, 16 июня 2023 года

Алексей Даничев/РИА Новости
Выступая на ПМЭФ-2023, российский лидер Владимир Путин заявил, что «НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу», и заметил: «Хрен им». Эту идиому на Западе поняли, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждает, что Вашингтон занялся плагиатом идеи Москвы, предлагая новый формат Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Несмотря на трудности перевода, на Западе поняли суть слов Владимира Путина про ядерные вооружения — с такой оценкой в четверг, 22 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о выступлении российского лидера на ПМЭФ-2023, когда Путин заявил, что »НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу», и заметил: «Хрен им».

В западных СМИ это выражение перевели несколько иначе, отмечает ТАСС. В частности, британская The Daily Telegraph перевела данную фразу как «Идите в ад!».

«Есть и в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. <...> Основной смысл они поняли», — утверждает Песков.

Накануне замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что »Вашингтон пристально следит за ситуацией в связи с соглашением между Россией и Белоруссией» о размещении ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты пока «не увидели причин для корректировки ядерной стратегии».

Пател напомнил о позиции президента США Джозефа Байдена, который счел «безрассудной и безответственной подобную риторику о ядерных вооружениях» со стороны РФ.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что Вашингтон занялся плагиатом идеи Москвы, предлагая новый формат Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с участием ядерных держав Совбеза ООН.

По его словам, Москва отмечала еще несколько лет назад, что «любые переговоры о контроле за стратегическими наступательными вооружениями должны, по крайней мере, учитывать потенциалы ближайших союзников США по НАТО — это Великобритания и Франция».

Рябков подчеркнул, что позиции Москвы по теме стратегической стабильности не меняются, но РФ открыта к диалогу на равной основе.

«Отказ от враждебного курса»

По его словам, возврат к ДСНВ возможен только при отказе США и их союзников от «фундаментально враждебного курса в отношении России».

«Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса», — заключил Рябков.

Напомним, договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ или СНВ-III) был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011-го.

Документ, в частности, предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты для обоюдного контроля над ядерными вооружениями.

ДСНВ был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на пять лет, и в начале 2021 года он был продлен. Однако, 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него.

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