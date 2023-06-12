Ким Чен Ын выразил полную поддержку России и пожелал ей победы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку и солидарность народу России и пожелал ему процветанию и победы. Об этом лидер КНДР заявил в поздравительной телеграмме, посланной президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Стойкий и мудрый российский народ, пустив глубокие корни на обширной территории, долгие годы создавал гордую историю и культуру, проходил овеянный славой путь развития, демонстрируя достоинство и внушительный облик могучего государства», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын отметил, что корейский народ полностью поддерживает российский народ, который устремляется к осуществлению «священного дела защиты суверенных прав» и интересов развития России, осуществления международной справедливости против своеволия и произвола империалистов. Северокорейский лидер отметил, что справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы.

По его словам, корейско-российская дружба является ценным стратегическим имуществом обеих стран, а непрерывное дальнейшее развитие добрососедских отношений сотрудничества представляет собой незыблемую позицию Пхеньяна.

Ким Чен Ын подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между КНДР и Российской Федерацией.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы заявил, что армия и народ России встали «на священную борьбу за мир и против произвола».