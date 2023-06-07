«Чтобы не было подозрений». Эрдоган предложил создать комиссию по ЧП на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать международную комиссию с участием ООН, Турции, Украины и России, которая будет расследовать разрушение плотины Каховской ГЭС. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский передал Анкаре список того, что может помочь в ликвидации последствий ЧС. Эксперты ООН предупреждают, что ситуация в Херсонской области ухудшится в ближайшие часы, уровень воды продолжает повышаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Каховской гидроэлектростанции, сообщила пресс-служба турецкого лидера.

«В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что важно провести всестороннее расследование взрыва на Каховской плотине таким образом, чтобы не оставалось места для подозрений», — рассказали в канцелярии Эрдогана.

Для этой цели политик предложил создать международную комиссию с участием российских и украинских экспертов, представителей ООН и международного сообщества. Турецкая сторона готова выступить в роли координатора.

Анкара также «полна решимости приложить все усилия», чтобы приблизить подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом, а также продолжить консультации с ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Путин в свою очередь назвал в телефонном разговоре разрушение Каховской гидроэлектростанции «варварской акцией», которая привела к «большой экологической и гуманитарной катастрофе».

«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории», — приводит содержание беседы пресс-служба Кремля.

«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — подчеркнул президент РФ.

Разговор с Зеленским

Перед звонком Путину Эрдоган созванивался с Владимиром Зеленским. В ходе телефонной беседы президент Украины передал турецкому коллеге список потребностей для ликвидации последствий обрушения и прорыва Каховской ГЭС.

«Вручили список неотложных нужд Украины для ликвидации последствий стихии», — написал украинский президент в соцсетях после разговора.

Зеленский также рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях разрушения Каховской ГЭС и о появившихся в связи с катастрофой рисках для Запорожской АЭС.

В ситуации, когда речь идет о решении конфликта, возвращении задержанных украинских граждан, в частности крымских татар, и о продолжении и расширении зерновой инициативы, «голос Турции важен», подчеркнул Зеленский.

ЧП на ГЭС

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена плотина Каховской ГЭС. В результате вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться. Здание машинного зала ГЭС оказалось под водой. Разрушились 14 из 28 пролетов ГЭС, обрушение продолжается, вниз по течению Днепра поступает вода.

В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации. Часть населенных пунктов полностью затоплены. В общей сложности могут быть подтоплены около 80.

В ООН предупреждают, что ситуация станет еще серьезнее буквально в ближайшие часы. «Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили сегодня Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины и координировать гуманитарную помощь. По их данным, ситуация может ухудшиться в предстоящие часы, поскольку уровень воды продолжает подниматься», — заявил на сегодняшнем брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, представителей ООН по-прежнему не пускают на территорию, контролируемую российскими силами.

Москва и Киев обвиняют в разрушении плотины друг друга.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина организовала масштабный сброс воды на ДнепроГЭС за сутки до подрыва гидроэлектростанции.

«По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения», — сказал секретарь Совбеза (цитата по «РИА Новости»).

Согласно третьей версии, авария произошла из-за «старых повреждений» на станции.