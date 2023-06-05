Депутат Затулин заявил, что цели СВО не выполнены. В партии обсудят его формулировки

В «Единой России» начали обсуждать возможное лишение поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина или же исключение его из фракции, сообщают «Ведомости». По словам источника издания, причиной стали высказывания депутата об СВО – Затулин заявил, что на сегодняшний день РФ не достигла заявленных целей операции. Сам Затулин подчеркнул, что сказал это, чтобы призвать к достижению этих целей в будущем.

В партии «Единая Россия» ведутся консультации по поводу публичных заявлений члена думской фракции «ЕР», первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Константина Затулина. Об этом со ссылкой на два источника в партии и источник, близкий к администрации президента, сообщает газета «Ведомости».

Источник, связанный с АП, заявил журналистам, что «пока рано говорить о том, какие меры будут приняты». Собеседник газеты в «ЕР» заявил, что ситуация находится на контроле у первого замглавы фракции единороссов Вячеслава Макарова. Затулин может быть лишен поста первого зампреда комитета по делам СНГ или же исключен из рядов фракции, сообщил один из источников «Ведомостей». По его словам, у партийцев «накопились вопросы» к Затулину по поводу его заявлений.

Константин Затулин не состоит в «Единой России», но является членом ее думской фракции.

1 июня он выступал на форуме «Какая Украина нам нужна?», организованном МИА «Россия сегодня». В ходе своей речи Затулин заявил, что России требуется в сложных условиях «перевод жизни на военные рельсы». Он также сообщил, что задачи специальной военной операции не выполнены.

«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день?» — задался вопросом парламентарий.

Он также подчеркнул, что Россия «пока не демонстрирует таких победных результатов, которые хотели бы сами себе поставить в заслугу». Среди прочего, указал Затулин на незанятый город Запорожье и оставленный Херсон.

Кроме того, Затулин предположил, что изначальный план СВО сводился к тому, что «достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения».

Однако теперь «всем очевидно, что план не состоялся, и мы должны переходить к другому плану». При этом прекращение огня Затулин назвал «поражением той затеи, того замысла, который был в самом начале».

В комментарии «Ведомостям» Константин Затулин заявил, что никто из руководства фракции с ним по поводу этих слов не связывался. В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» он выразил мнение, что его слова вырвали из контекста.

«Я все сказал, что считал нужным, и более того, когда увидел, что намеренно передергивают мной сказанное и вырывают из контекста, по этому поводу отреагировал. Я говорил о том, что на данный момент цели СВО не достигнуты, затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей», — подчеркнул депутат.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил «Подъему», что решение о дальнейшей судьбе Затулина будет принимать «Единая Россия».

«Он парень весьма авторитетный, толковый, интеллигентный, у него есть, как и у всякого из нас, какие-то недостатки, но это не мое дело обсуждать его должность. Это партия решает, кого назначить на ту или иную должность. Комитет это не решает», — пояснил он.