Присоединение Харькова к Белгородской области РФ – наилучший способ прекратить обстрелы ВСУ, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что до последнего боя в Грайвороне, куда зашел так называемый Русский добровольческий корпус ВС Украины, на территорию региона проникали пять украинских ДРГ. Гладков подчеркнул, что Белгородчина «живет фактически в условиях войны».

Лучший способ, по мнению губернатора Вячеслава Гладкова, прекратить обстрелы украинскими войсками Белгородской области – это присоединить к ней Харьков и всю Харьковскую область. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — заявил Гладков.

Как сообщает ТАСС, украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. В 15 приграничных населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Гладков также сообщил, что помимо последнего рейда украинских подразделений в город Грайворон, на территорию Белгородчины проникли 5 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.

«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — подчеркнул губернатор.

Представитель «Русского добровольческого корпуса» (радикальное националистическое подразделение ВСУ) Денис Никитин (Капустин) сообщал также, что «пересечь российско-украинскую границу было легче, чем пройти мимо консьержки». Росфинмониторинг вскоре внес Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов – за рейд в Брянскую область, произошедший в марте, и попытку покушения на «православного олигарха» Константина Малофеева, в которой Капустина подозревает ФСБ РФ.

После грайворонского рейда СК РФ завел уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Вторжение РДК в Белгородскую область произошло 22-23 мая, в результате боев украинских солдат с российскими военными погиб один мирный житель, еще 13 человек получили ранения. Данные о потерях военнослужащих разнятся. Город Грайворон, расположенный у самой границы с Украиной, продолжает находиться под обстрелами ВСУ.

27 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сам попал под обстрел в приграничном городе Шебекино. По его словам, этот день стал самым тяжелым для округа, поскольку город обстреливали пять раз. В результате действий ВСУ погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

До этого Гладков сообщал о гибели охранника и ранении двух подростков при обстреле Шебекино со стороны Украины. Он отмечал также, что в ледовой арене города из-за обстрела был поврежден фасад и выбиты стекла. Кроме того, повреждено дорожное полотно на парковке. В нескольких местах был поврежден пешеходный мост.

26 мая Гладков также сообщил об обстреле Шебекинского городского округа, в результате которого был ранен мужчина.

«Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение», — сообщил Гладков.

По данным главы Белгородской области, в селе Безлюдовка были повреждены линии электропередачи. Также без света остались Графовка, Пристень и Ивановка. Отмечается, что на месте работают аварийные службы. При этом происходит подомовой обход территории.

23 мая губернатор рассказал, что погранпункт в Шебекино был обстрелян из миномета.

«В Шебекино зафиксированы два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска, и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки», — написал он, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Гладков уточнил, что Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, из них восемь минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка. Глава региона подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений.