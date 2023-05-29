Искусство монтажа: слова Линдси Грэма о смерти русских вырвала из контекста пресс-служба Зеленского

Скандальная фраза американского сенатора Линдси Грэма о смерти русских как «лучшей трате денег США» возникла из-за монтажа, сделанного пресс-службой президента Украины. Слова политика были вырваны из контекста, сообщают СМИ. Киев по запросу журналистов предоставил полную версию видео встречи Зеленского и Грэма. Сенатор также ответил на критику со стороны зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Впрочем, МВД РФ объявило Грэма в розыск.

Ставшие поводом для скандала фразы сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма были произнесены в разные моменты его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters.

Изначально пресс-служба украинского главы опубликовала смонтированную версию видео встречи Грэма и Зеленского. В ней сразу после слов сенатора «русские погибают» сделана монтажная склейка, после которой Грэм говорит «это лучший способ потратить наши деньги».

По запросу Reuters украинские власти предоставили полную версию видео со встречи политиков. Фраза «А русские погибают» была сказана Грэмом в ходе разговора об исторических параллелях – сенатор отметил, что борьба Украины напоминает ему героические моменты американской истории.

«Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть», — сказал Грэм.

В ответ Зеленский по-английски сказал, что как стали свободными американцы, так «свободными будут и украинцы». После этого Грэм говорит «а русские умирают», и Зеленский, отвечая на эту реплику, говорит: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории».

На этом фоне СК РФ по поручению своего председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело. «Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — сообщили в ведомстве.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД РФ.

Фраза Грэма про «самую лучшую из возможных трату средств» была сказана в другой момент, когда Зеленский благодарил его за американскую военную помощь Киеву.

«Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — заявил вскоре Линдси Грэм в комментарии для Reuters.

Грэм также ответил на критику со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. «Если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть на Украине, уходите. Остановите вторжение. Остановите военные преступления», — призвал сенатор.

Опубликованная накануне сокращенная версия видео встречи Грэма и Зеленского вызвала возмущение российских властей и федеральных СМИ. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — прокомментировал тогда видеозапись пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков.

Медведев и вовсе напомнил в своем Telegram-канале о нескольких убийствах американских сенаторов, в том числе Роберта Кеннеди. «В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев.