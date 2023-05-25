За изображения с неточными границами России вводят штрафы

Фрагмент карты России с новыми регионами, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в одном из книжных в Санкт-Петербурге, февраль 2023 год

Госдума приняла законопроект о штрафах и арестах за распространение карт, на которых границы России указаны некорректно. Такие изображения будут признаны экстремистскими. Штраф для юрлиц может достигать миллиона рублей, для физлиц — 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток. Тем временем некорректные карты обнаружили в демоверсиях заданий ЕГЭ, но Рособрнадзор уже заявил, что их спешно исправляют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о наказаниях за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность страны. Нарушителям-физлицам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток, юрлицам — штраф до 1 млн рублей. Изменения внесут в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

К экстремистским материалам отнесут все предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность страны.

Авторами поправок о «неправильных картах» стали комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, а также его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Законопроект внесли в Госдуму еще в сентябре 2022 года. В декабре он был принят в первом чтении.

Обои и задания ЕГЭ

Пискарев ранее отмечал, что особенно опасно, если изображения, где оспаривается территориальная принадлежность, к примеру, Крыма или Курильских островов, увидят дети. В качестве примера он приводил детские фотообои, «продававшиеся в одной из популярных торговых сетей». Крым на них был обозначен как украинский.

В официальных демоверсиях тестов ЕГЭ по географии представлены карты, где ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область относятся к территориям Украины, первым на это обратило внимание издание «Подъем». Федеральный институт педагогических измерений на своем официальном сайте пояснил, что «в заданиях КИМ представлены карты территории Российской Федерации в границах на 01.01.2022 г».

Рособрнадзор поспешил уточнить, что в заданиях по географии, которые выпускникам выдадут на самом экзамене, новые регионы будут обозначены уже как российские.

«Демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов (КИМ) по всем учебным предметам, которые используются для проведения единого государственного экзамена, разработаны и размещались на сайте ФИПИ в августе 2022 года, до проведения референдума и включения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории РФ», — говорится в комментарии ведомства.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после общенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года в соответствии с нормами ООН. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% севастопольцев. Президент России Владимир Путин с момента воссоединения многократно подчеркивал, что вопрос о государственной принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда».

24 февраля 2022 года российский лидер принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик. По итогам сентябрьских референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Без границ

Многие компании пытаются «усидеть на двух стульях», либо указывая географические объекты на двух языках (как, например, сделал Google, с Крымским мостом — ближе к Тамани мост подписан по-русски, а с западной части «Кримский Мiст»), либо вообще убирая границы между государствами и оставляя территорию нейтральной.

Так, сервис-агрегатор поиска дешевых авиабилетов Aviasales опубликовал карту, на которой не указаны границы стран. Как заявил PR-директор Aviasales Янис Дзенис, у ресурса нет «своих карт», а «безграничную» карту компания позаимствовала у внешнего картографического сервиса MapTiler.

«Яндекс. Карты» тоже решили убрать границы государств с карты мира. В компании пояснили, что основные сценарии использования сервиса — поиск организаций и мест поблизости, выбор общественного транспорта и построение автомобильных маршрутов.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — рассказали в пресс-службе сервиса.