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Политика

Военная операция на Украине. День 456-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 456-й день

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Подготовка подразделений группировки «Юг» в тыловом районе СВО, май 2023 года

Подготовка подразделений группировки «Юг» в тыловом районе СВО, май 2023 года

Станислав Красильников/ТАСС
В офисе Зеленского заявили, что контрнаступление идет уже несколько дней — ВСУ проводят ряд отдельных операций. Этой ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и работе ПВО в Киевской и Львовской областях. В небе над Севастополем сбиты два беспилотника, еще шесть были заглушены и посажены на землю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:30

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ночью были очередные обстрелы. Пострадала «бабушка 85 лет с легкой контузией». Сейчас она под наблюдением медиков.

Кроме того, система ПВО сработала над Валуйским городским округом. Предварительно, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил он в своем Telegram-канале.

9:22

Великобритания первой начнет подготовку украинских летчиков для полетов на истребителях F-16, пишет журнал Foreign Policy.

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Mindaugas Kulbis/AP
9:21

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск. Там пройдет заседание Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, на котором обсудят региональные вызовы и угрозы.

9:19

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шесть беспилотных летательных аппаратов сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ в разных районах Крыма.

9:17

9:16

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что националист Илья Богданов (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), перешедший на сторону Украины, был в составе украинской диверсионной группы, которая проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области.

9:04

ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в РФ, который планировали спецслужбы Украины.

По версии спецслужбы, украинские диверсанты в канун 9 Мая предприняли попытку подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Предполагалось, что это остановит ядерные реакторы и нарушит штатный режим работы АЭС.

Как пишет РИА Новости, у злоумышленников получилось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Задержаны двое граждан Украины, объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, находящийся в Бельгии.

ФСБ утверждает, что их завербовала СВР Украины, после чего они прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. Затем диверсанты незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию, пишет РИА Новости. Установлены и задержаны также два пособника из числа граждан РФ, оказавшие содействие в обеспечении средствами связи и транспортом.

Фигуранты дают признательные показания, продолжается розыск организаторов, диверсантов и их пособников.

8:48

Китай поддержит такие инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Об этом спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй сказал на прошедшей встрече со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине.

8:39

8:33

Над Севастополем средства ПВО отразили атаку беспилотников. Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, два БПЛА были сбиты.

Еще несколько были заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил Развожаева, отметив, что разрушений в городе нет.

«Рано утром наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе поселка Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА», — говорится в сообщении.

8:27

ВСУ уже проводят контрнаступление против российских военных, сообщал в эфире телеканала Rai 1 советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, украинские солдаты проводят ряд отдельных операций.

«Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — сказал он.

Подоляк добавил, что Киев намерен использовать переданные ему западными странами вооружения лишь для ведения военных действий на тех территориях, которые считает своими собственными.

Он призвал союзников передать Киеву истребители F-16. Политик указал, что украинская армия нуждается в боевой авиации для перекрытия воздушного пространства.

8:19

8:13

Этой ночью были слышны взрывы в Киеве и замечена работа ПВО в Киевской и Львовской областях. Воздушная тревога объявлена в 13 областях в центре и на западе страны — РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

8:07

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию событий, связанных со спецоперацией на Украине.

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