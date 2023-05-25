Военная операция на Украине. День 456-й

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ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в РФ, который планировали спецслужбы Украины.

По версии спецслужбы, украинские диверсанты в канун 9 Мая предприняли попытку подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Предполагалось, что это остановит ядерные реакторы и нарушит штатный режим работы АЭС.

Как пишет РИА Новости, у злоумышленников получилось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Задержаны двое граждан Украины, объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, находящийся в Бельгии.

ФСБ утверждает, что их завербовала СВР Украины, после чего они прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. Затем диверсанты незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию, пишет РИА Новости. Установлены и задержаны также два пособника из числа граждан РФ, оказавшие содействие в обеспечении средствами связи и транспортом.

Фигуранты дают признательные показания, продолжается розыск организаторов, диверсантов и их пособников.