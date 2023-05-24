Ростовского инженера заподозрили в госизмене. В чем конкретно его обвиняют

Инженера военного предприятия в Ростове-на-Дону заподозрили в госизмене. В ФСБ уверены, что мужчина, используя мессенджеры, передавал украинской разведке данные о российских ПВО и личном составе армии. По данным СМИ, 50-летний мужчина уже находится в одном из московских СИЗО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, его подозревают в госизмене. По данным Федеральной службе безопасности России, ростовчанин сотрудничал с Киевом, передавая данные о российских системах ПВО, а также личном составе Вооруженных сил.

«В период с февраля по апрель 2023 года гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУ разведки минобороны Украины выполнял его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о «государственной измене в форме шпионажа». Статья 275 ранее предполагала наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества или без нее. В апреле наказание по ней ужесточили: признанный виновным может быть приговорен к пожизненному заключению.

Как пишет «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на правоохранительные органы, задержанному жителю Ростова 50 лет. В настоящее время мужчина находится в одном из московских СИЗО.

Ранее военнослужащего Ростовского гарнизона Илью Трачука приговорили к 14 годам колонии строго режима по обвинению в госизмене и незаконном получении доступа к гостайне. Подробности уголовного дела не раскрываются.

Дело Кичи

19 апреля бывшему заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (госизмена), сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово».

Дело Кичи рассматривается в закрытом режиме в связи с его секретностью.

Представитель завода заявил ТАСС, что обвиняемый в госизмене не работает у них уже два года. «Ушел от нас по собственному желанию, хотел развиваться, а что было дальше, мы понятия не имеем», — рассказали на предприятии.

«Промтехнология» выпускает охотничьи и спортивные винтовки ORSIS.

Дело о терактах в Перми

20 мая ФСБ возбудила уголовное дело в отношении двоих жителей Пермского края — 24-летнего Дмитрия Стрелкова и 27-летнего Антона Зырянова, перешедших на сторону ВСУ. Им предъявлены обвинения в госизмене.

В декабре 2022-го в Прикамье выявили агентов СБУ, собиравшихся устраивать теракты в Перми. Их лидером оказался Стрелков.

В 2019 году Стрелков и Зырянов были заочно осуждены на 7 и 5 лет соответственно за экстремизм и умышленное уничтожение имущества. Мужчины бежали на Украину, чтобы скрыться от российских силовиков. В тот же год их завербовали ВСУ, уверены в ФСБ. С 2022 года они принимали участие в боевых действиях против российской армии.

Стрелков и Зырянов по-прежнему находятся в розыске.