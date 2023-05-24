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Политика

Военная операция на Украине. День 455-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 455-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия считает, что конфликт на Украине не может быть заморожен, но и предпосылок для мирного урегулирования ситуации пока нет, заявил Песков. Премьер-министр Японии заявил, что страна пока не намерена вступать в НАТО. Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» без участия оператора — в автоматическом режиме — сбил украинские самолеты. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:46

8:43

Соединенные Штаты надеются, что другие страны не будут передавать России вооружения, так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о позиции администрации президента США в отношении поставок оружия и боеприпасов в РФ, которые якобы осуществляли частные компании ЮАР.

8:40

8:27

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у его страны нет планов по вступлению в НАТО «ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена».

Что касается представительства Североатлантического альянса в стране, то решение по его открытию еще не принято, но этот вопрос обсуждается.

8:23

8:18

Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что пока рано говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине. По его слова «предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно».

«Специальная военная операция продолжается», — добавил он.

На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей Киева, Песков сказал: «Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены [на Украине]».

8:11

Россия разделяет позицию о том, что украинский конфликт не стоит замораживать, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул Песков.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает собирать самые важные новости о спецоперации на Украине.

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