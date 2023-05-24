Военная операция на Украине. День 455-й

Соединенные Штаты надеются, что другие страны не будут передавать России вооружения, так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о позиции администрации президента США в отношении поставок оружия и боеприпасов в РФ, которые якобы осуществляли частные компании ЮАР.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у его страны нет планов по вступлению в НАТО «ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена».
Что касается представительства Североатлантического альянса в стране, то решение по его открытию еще не принято, но этот вопрос обсуждается.
Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что пока рано говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине. По его слова «предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно».
«Специальная военная операция продолжается», — добавил он.
На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей Киева, Песков сказал: «Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены [на Украине]».
Россия разделяет позицию о том, что украинский конфликт не стоит замораживать, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул Песков.