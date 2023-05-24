Военная операция на Украине. День 455-й

8:27

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у его страны нет планов по вступлению в НАТО «ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена».

Что касается представительства Североатлантического альянса в стране, то решение по его открытию еще не принято, но этот вопрос обсуждается.