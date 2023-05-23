«Там нет Украины». Что глава КС Зорькин и Путин не нашли на французской карте XVII века

Владимир Путин 22 мая принял у себя главу Конституционного суда Валерия Зорькина. Тот показал ему копию французской карты XVII века и отметил, что Украины на ней нет. Президент подтвердил, что знает, что до Октябрьской революции такого государства как Украина не существовало в истории. В действительности на карте, составленной картографом Гийомом Сансоном, упоминается Украина — так автор называет страну казаков. Путин и ранее неоднократно заявлял, что нынешняя Украина является «порождением советского периода» и была создана Лениным.

Президент Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что Украины как государства не существовало в истории до создания УССР после октябрьской революции 1917 года.

Поводом для такого заявления стала французская карта середины XVII века, которую из архивов суда принес на встречу с президентом глава КС Валерий Зорькин. По его словам, на ней нет никакой Украины. Путин в ответ сказал, что Украина появилась как квазигосударственное образование после 1917 года, а до этого ее не было.

Полностью разговор между президентом и председателем КС звучал так:

— У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленной при Людовике XIV. То есть, составленная самими французами. Почему я привез ее, Владимир Владимирович: там нет Украины.

— Ну так конечно.

— Нет Украины, но есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг, по Ивано-Франковску. И край Казакии. И большое царство российское.

— Ну да.

— Почему я все же рискнул вам показать: потому что много было спекуляций на счет того, где истоки, как и что, как все это образовывалось.

— Ну мы знаем, что эти земли входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского Царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина как государство появилась исключительно в результате образования СССР. В частности, об этом он говорил в интервью летом 2021 года, еще до объявления специальной военной операции.

«Наверное, нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что эти территории пришли в состав российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской Рады и тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», — говорил тогда президент.

Во время пресс-конференции в декабре 2021-го Путин вновь вернулся к теме возникновения украинской государственности. На вопрос журналистки Sky News о выдвинутых Россией требованиях гарантий безопасности, включающих невступление Украины в НАТО, Путин ответил, что Россия старается не вспоминать, как создавалась Украина — точно так же, как США не вспоминает о территориальных конфликтах с Мексикой.

«Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 1922 года — союзный и 1924-го — год Конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано», — заявил он.

Карта, которую Зорькин показал Путину, действительно была составлена в XVII веке картографом Гийомом Сансоном, ее цифровую копию можно найти на сайте Национальной библиотеки Франции. Карта называется «Белая Русь или Московия, разделенная по принципу королевств, герцогств, княжеств, провинций и народов, которые в настоящее время находятся под властью российского царя».

На этой карте в действительности упоминается Украина — в ее нижней левой части, западнее Крыма под Волынью обозначена территория Ukraine pays des cosaques, что можно перевести как «Украина, страна казаков».

В то же время территория Крыма выделена как отдельное государство, полуостров подписан как Krimsky tartares du Crime, входящей в Petite tartarie — земли Крымских татар в составе Малой Татарии. А земли современной Ленинградской области и место, где в будущем построят Санкт-Петербург, на карте называются Ингрия и принадлежат Шведской империи.

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На Украине считают свою страну правопреемницей Киевской Руси и оспаривают это право с Россией. Согласно общепринятым историческим данным, к началу XII века Киев был столицей Киевской Руси, включавшей в себя не менее десяти княжеств. Эти княжества занимали практически всю территорию нынешней Украины, большинство земель сегодняшних Карелии, Архангельской, Ленинградской, Рязанской, Московской, Смоленской областей, а также частично территории нынешних Брянской, Белгородской и Курской областей.

В XII-XIII веках Киев постепенно терял статус метрополии из-за набегов, внутренних междоусобиц и серии погромов. В 1299 году город утратил последний атрибут столицы — резиденцию митрополита (хоть он и продолжал называться Киевским). В XIII-XIV веках земли современной Украины были поделены между Литовским, Молдавским княжествами и Венгерским королевством.

С XIV века Великое княжество Литовское активно соперничало с Москвой за наследие Киевской Руси. В результате серии поражений Литвы Русское государство контролировало к началу XVII века земли Галиции, Волыни, Чернигова — то есть западные регионы нынешней Украины. После объединения Литвы с Польшей в Речь Посполитую, серии русско-польских войн к середине XVII века Левобережная Украина желала входить в состав России, а Правобережная (в том числе Гетманщина) тяготела к Речи Посполитой.

После серии разделов Польши в XVIII веке к концу столетия в Российскую империю вошли земли Запорожья, Северного Причерноморья, Тавриды, большая часть Правобережной Украины (в том числе Подолье и Волынь). Под контролем Австрии оказалась Галичина. Именно в этот период российские императоры закладывают города Запорожье, Кривой Рог, Екатеринослав (Днепропетровск), Херсон, Мариуполь, Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Николаев, Одессу, Луганск.

До начала XX века эти регионы развивались в составе Российской империи. В 1917-1921 года на Украине на фоне развала Российской империи происходили военные и политические конфликты между различными социальными и этническими группами. В 1918 году была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. После подписания Брестского мира УНР перешла под контроль немецкой и австро-венгерской армий из-за неспособности украинского правительства стабилизировать обстановку в новообразовавшемся государстве.

В начале 1919 года большую территорию Украины заняли большевики, после чего было провозглашено самостоятельное государство Украинская Советская Социалистическая Республика. В 1922 году вместе с Российской СФСР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР подписали Договор об образовании СССР.