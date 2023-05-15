Лукашенко после шести дней отсутствия появился на публике с перебинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Москве 9 мая и в Минске 15 мая (коллаж)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, не появлявшийся на публике после поездки в Москву 9 мая, провел совещание на командном пункте ВВС и войск противовоздушной обороны. Он заявил, что в Брянской области России сбили четыре воздушных судна, после чего войска ПВО Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, наконец, появился на публике после почти недельного отсутствия. 15 мая политик прибыл на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, где заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

На фотоснимках, сделанных на командном пункте, у белорусского лидера перебинтована левая рука, в то время как на параде в честь 9 Мая была перебинтована правая.

«Без великих докладов. Посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны», — цитирует начало выступления президента близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул первого».

Режим повышенной готовности

Лукашенко объявил, что белорусская армия перешла в режим повышенной готовности после крушения четырех воздушных судов в Брянской области.

«Трое суток после событий рядом с нами — я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска», — заявил белорусский лидер.

По его словам, в настоящее время обстановка вокруг республики не критическая, но «тем не менее, есть настораживающие факторы».

В России официально подтвердили крушение только одного судна: вертолет Ми-8 рухнул 13 мая в Клинцовском районе Брянской области. Источники «Коммерсанта» сообщали о падении двух вертолетов и двух самолетов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Дополнительные силы

Командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович уточнил, что командование привлекло дополнительные силы и средства для обеспечения боевого дежурства.

«У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 тыс. человек в нашем виде вооруженных сил. Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это были зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация», — цитирует слова военачальника БелТА.

Лукьянович добавил, что ВВС и войска ПВО регулярно получают новые образцы техники. Например, в этом году ожидается поставка новых зенитных ракетных комплексов и новых самолетов Су-30СМ.

Как пропал президент

Накануне Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Издание «Наша Нiва» при этом утверждало, что накануне праздника президентский кортеж около двух часов находился возле спецбольницы под Минском.

Политик пропускал и другие официальные мероприятия в течение последних пяти дней. В последний раз перед долгим отсутствием политика видели на военном параде 9 Мая в Москве.

По данным ряда СМИ, Лукашенко подхватил в России ОРВИ. Гриппом якобы болеют еще несколько человек из окружения политика. Пресс-служба в свою очередь заявила, что «президент работает с документами».

«Сказать, что Лукашенко простужен, болен, нуждается в лечении, — это показать его слабость. А в таких системах это дестабилизирующий фактор. Потому что вся система власти строится на Лукашенко. И если он не устоит, то может начаться борьба за власть», — отмечал политический аналитик Александр Фридман.

Пропажу Лукашенко прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «необходимо ориентироваться на официальную информацию». Он добавил также, что со стороны Минска еще не было официальных предложений по встрече Лукашенко с Владимиром Путиным.