«Этому приему уже полсотни лет»: кто сбил самолеты в Брянской области

13 мая в Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ. Информацию о четырех сбитых бортах уже подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В возможных версиях тяжелого происшествия, в котором погибли девять членов экипажей воздушных судов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 мая подтвердил информацию о крушении четырех военных бортов в Брянской области России, которое произошло 13 мая. Об этом он заявил во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО, передает «БелТА». Официально Минобороны России еще не комментировало эти данные.

Лукашенко также отметил, что именно после этого инцидента белорусские войска перевели в степень готовности номер один.

«Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе», — сказал белорусский президент.

В российском информационном поле разнообразных версий по поводу утраты самолетов и вертолетов в Брянской области высказано уже более чем достаточно. К примеру, озвучивалось мнение, что «российских пилотов заманили в ловушку» (как это можно сделать на практике — не уточнялось). Считалось, что это действия «неких диверсантов, которые могли перейти границу с РФ и осуществить пуск ракет с земли».

Некоторые эксперты полагали, что это «атака ВСУ при помощи переносного зенитного ракетного комплекса» (почему-то считается чуть ли не самой ходовой версией). Другие специалисты уверены, что это «работа истребительной авиации Воздушных сил Украины с аэродрома Миргород». Также была версия об утечке данных, благодаря которой украинским военным стали известны время взлета и точный маршрут полета российских самолетов и вертолетов. Наконец, некоторые наблюдатели убеждены, что происшествие в Брянской области стало «результатом дружественного огня».

При этом российским военным уже наверняка известна истинная причина потери российских самолетов и вертолетов, а также гибели летного состава. Дело в том, что буквально в первые часы после падения воздушных судов обломки летательных аппаратов исследовали специалисты Воздушно-космических сил, и по их результатам уже сделаны однозначные выводы.

Такие заключения делают после осмотра обшивки и агрегатов самолетов и вертолетов, анализа характера повреждений, обнаружения готовых поражающих элементов от боевых частей зенитных управляемых ракет противника. Кроме того, военные располагают данными радиолокационной разведки в районе катастрофы, что позволяет им сразу отмести некоторые версии (типа действия истребительной авиации Воздушных сил Украины с аэродрома Миргород).

После осмотра сбитых самолетов и вертолетов, к примеру, можно сразу отказаться от версии поражения летательных аппаратов переносными зенитными ракетными комплексами и ракетами класса «воздух-воздух». Этот вывод можно безапелляционно сделать только по результатам визуального осмотра и оценки характера повреждений. Тут следует учесть, что ПЗРК и авиационные ракеты комплектуются сравнительно маломощной боевой частью. В случае ее подрыва воздушное судно иногда не получает фатальных поражений, а экипаж в некоторых случаях может покинуть самолет с помощью катапультирования. Такие случаи отмечались в ходе боевых действий.

Но когда летательные аппараты физически разрушаются в воздухе, а члены экипажей 100% погибают, то это говорит только об одном – российские самолеты и вертолеты были поражены ЗРК средней дальности, зенитные управляемые ракеты которых комплектуются боевой частью весом не менее 80-100 кг. То есть при подрыве подобной БЧ и самолет в куски, и у экипажа никаких шансов на спасение.

А теперь о том, как с большой долей вероятности дело было на самом деле. По всей видимости, в приграничных районах Украины с Брянской областью были развернуты один-два зенитных ракетных дивизиона (батарей) ЗРК средней дальности (среди возможных кандидатов – «Бук», NASAMS, SAMP-T и др.) вооруженных сил Украины.

Марши на новые стартовые позиции зенитными ракетными подразделениями были совершены скрытно, в темное время суток, с соблюдением всех возможных мер безопасности. При развертывании материальной части вблизи государственной границы с Россией строжайше соблюдались меры радиотехнической маскировки, не производился подъем высокого напряжения на передающих устройствах в целях проведения функционального контроля, а работа передатчиков даже на эквивалентные нагрузки не допускалась. Переговоры по радио- и радиорелейным видам связи не производились.

Для успешной боевой стрельбы украинским расчетам вовсе не требовались время взлета российских самолетов и точные маршруты их пролета. Дальность стрельбы ЗРК и сектора работы антенных фазированных решеток многофункциональных радиолокаторов зенитных ракетных подразделений позволяют обойтись и без этих сведений. В этом случае вполне было достаточно данных внешнего целеуказания от подразделений радиотехнических войск ВСУ, которые в этих районах Украины круглосуточно ведут разведку воздушного пространства.

Когда российские самолеты Су-34 и Су-35 оказались на подходе к зонам пуска зенитных ракетных дивизионов, украинскими боевыми расчетами был осуществлен подъем высокого напряжения на передающих устройствах, выход в эфир, обнаружение и захват на сопровождение целей, и буквально через несколько секунд был произведен пуск зенитных управляемых ракет.

Оба самолета менее чем через минуту были сбиты либо одним зенитным ракетным дивизионом, либо двумя с сосредоточением огня. Причем в этом случае подразделения могли быть даже неполной комплектации (все пусковые установки с собой на это задание брать было необязательно).

Что касается двух вертолетов, то вряд ли они находились в составе одной авиагруппы с самолетами Су-34 и Су-35 (причем исключительно из-за разницы высот и скоростей полета). Скорее всего, винтокрылые машины находились в составе поисково-спасательной группы и устремились к месту падения бомбардировщика и истребителя в целях спасения экипажей сбитых самолетов. И вновь угодили под огонь зенитных ракетных подразделений ВСУ.

После выполнения боевых стрельб подразделения зенитных ракетных войск ВСУ в считанные минуты перевели свою материальную часть в походное положение и совершили форсированный марш в пункты постоянной дислокации.

По большому счету, этому тактическому приему боевого применения зенитных ракетных войск уже более 50 лет. Неожиданным для самолетов и вертолетов ВКС РФ, скорее всего, явился тот факт, что они были обстреляны над территорией Российской Федерации, причем в нескольких десятках километрах от государственной границы и, скорее всего, именно к этому оказались и не готовы. А в ходе вооруженного противоборства с таким инициативным и изобретательным противником надо быть готовым решительно ко всему.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).