Военная операция РФ на Украине. День 433-й

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Россия уже в мае может начать закупку иностранной валюты для своих резервов, пишет агентство Bloomberg — около $200 млн в юанях в месяц.

Аналитики агентства указали, что китайская валюта – ключевой актив, который Москва может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере $154 млрд. Этот сценарий подчеркнет способность РФ поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций.