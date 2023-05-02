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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 433-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — день 433-й

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Мобилизованные из Чувашии в зоне проведения СВО в Херсонской области

Мобилизованные из Чувашии в зоне проведения СВО в Херсонской области

Андрей Рубцов/ТАСС
Артиллерия группировки ВС РФ «Юг» нанесла удар по железнодорожной станции в Краматорске. СМИ сообщают, что Россия в мае может начать закупку $200 млн в юанях в месяц для резервов, чтобы показать свою «способность поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций». РЖД заявила, что железнодорожное движение на подорванном участке в Брянской области восстановлено. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:15

ВСУ утром дважды обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра — ТАСС

8:14

Движение поездов восстановлено на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, сообщает РЖД.

В ликвидации последствий диверсии принимало участие около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Было уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Накануне в результате подрыва путей с рельс сошел товарный поезд.

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8:05

Россия уже в мае может начать закупку иностранной валюты для своих резервов, пишет агентство Bloomberg — около $200 млн в юанях в месяц.

Аналитики агентства указали, что китайская валюта – ключевой актив, который Москва может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере $154 млрд. Этот сценарий подчеркнет способность РФ поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций.

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8:03

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что «ракетно-артиллерийскими подразделениями <…> нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске».

По его словам, реактивными снарядами залпового огня «Торнадо-С» уничтожен вагон с боеприпасами. О жертвах и раненых не сообщается.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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