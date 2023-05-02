Военная операция РФ на Украине. День 433-й

Движение поездов восстановлено на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, сообщает РЖД.
В ликвидации последствий диверсии принимало участие около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Было уложено около 100 метров железнодорожного полотна.
Накануне в результате подрыва путей с рельс сошел товарный поезд.
Россия уже в мае может начать закупку иностранной валюты для своих резервов, пишет агентство Bloomberg — около $200 млн в юанях в месяц.
Аналитики агентства указали, что китайская валюта – ключевой актив, который Москва может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере $154 млрд. Этот сценарий подчеркнет способность РФ поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что «ракетно-артиллерийскими подразделениями <…> нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске».
По его словам, реактивными снарядами залпового огня «Торнадо-С» уничтожен вагон с боеприпасами. О жертвах и раненых не сообщается.