Второй подрыв за два дня: что известно о новой аварии на железной дороге в Брянской области

Вечером 2 мая на путях в районе железнодорожной станции Снежетьская в Брянской области произошли взрывы. В этот момент там проходил грузовой состав — с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов. РЖД и власти региона сообщили, что пострадавших и возгорания нет, на месте работают экстренные службы. Это уже второй подрыв железной дороги в Брянской области за два дня: накануне в Унечском районе сработало самодельное взрывное устройство на путях, с рельсов сошли восемь вагонов. Исполнителей взрывов ищут.

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно, из-за чего с путей сошел грузовой состав. Первыми об этом сообщили вечером 2 мая РБК и Telegram-канал «112», позже информацию подтвердили РЖД и власти региона.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — сообщила пресс-служба РЖД.

По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. На месте нет открытого горения, туда стянуты экстренные службы. Для ликвидации последствий аварии на этот участок железной дороги направлены пожарный и два восстановительных поезда.

«В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб», — добавили в компании.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, инцидент произошел в районе ж/д станции Снежетьская — там сработало неустановленное взрывное устройство.

Позже глава региона написал, что выехал на место аварии. «Для пассажиров ж/д направления «Брянск — Орел» и «Орел — Брянск» организовано дополнительное транспортное сообщение следующим образом: с ж/д станции «Брянск I» будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции «Брянск I». Так будет организована перевозка пассажиров до полного восстановления движения по данному направлению», — добавил Богомаз.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов из-за взрыва железнодорожного полотна. «Брянский транспортный прокурор Константин Толмачев на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации Baza, всего в пострадавшем поезде было около 70 вагонов. Из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. Сейчас сотрудники МЧС охлаждают сошедший с рельс состав и разлившиеся вещества. Кроме того, издание сообщает, что к аварии привели сразу три взрыва.

SHOT со ссылкой на источник пишет, что вчерашние взрывы на железной дороге в Брянской области, которые произошли на 136 км пути Брянск-Унеча, и сегодняшнюю диверсию могли совершить одни и те же лица — места происшествий разделяют 111 км.

В то же время Mash сообщает, что в этих двух инцидентах виновны разные диверсионные группы. Первая, организовавшая подрыв на участке Унеча — Рассуха 1 мая, состояла из трех-пяти человек. И она же может быть причастна к предотвращенному теракту на перегоне Красный Рог — Почеп. Нынешняя же ДРГ скрылась с места происшествия за несколько минут до подрыва.

Накануне утром в Унечском районе Брянской области на железнодорожном полигоне сработало самодельное взрывное устройство, из-за чего с рельс сошел сформированный в Белоруссии грузовой поезд. Он следовал из Гомеля и вез нефтепродукты с пиломатериалами. В результате подрыва сошли с рельс восемь вагонов, загорелся локомотив и две цистерны с газойлем. Однако ни локомотивная бригада, ни кто-либо еще не пострадали. Пассажиров, которые должны были садиться на поезда Новозыбков — Москва и Климов — Москва на первых станциях, доставили на автобусах в Брянск.