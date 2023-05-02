«Они хотят быть клиентом России». Варшава обвинила Европу в желании диалога с Москвой

Половина Европы и польские оппозиционеры желают как можно более быстрого окончания вооруженных действий на Украине, чтобы вернуться к деловым контактам с Россией, заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский. По его словам, это противоречит национальным интересам Варшавы, поскольку ей угрожает возможность российско-немецкого сближения. Глиньский считает, что экс-премьер Дональд Туск в случае победы на предстоящих парламентских выборах будет пытаться спасти «Северный поток».

Польская оппозиция и половина Европы желают скорейшего завершения украинского конфликта и возвращения к деловым контактам с Россией. Об этом в интервью Kurier Lubelski заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский.

По его словам, существует угроза восстановления отношений Москвы и Берлина, против которой выступает правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS). «К сожалению, угроза возвращения этих отношений все еще существует. Мало того, она носит системный и автоматический характер. У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой», — пояснил Глиньский.

Он подчеркнул, что в Польше существуют политические силы, активно выступающие за возобновление диалога с Москвой.

«Есть группы интересов, которые только и ждут, как бы скорее положить конец конфликту на Украине, продолжать быть клиентом России и вести с ней дела. Половина Европы такая и ждет этого», — заявил вице-премьер.

Глиньский в интервью рассуждал о политическом пути Варшавы после парламентских выборов, которые должны пройти осенью этого года. По его мнению, важнейшей задачей Польши должна являться «защита государства, которое всегда находится под угрозой немецко-российского сближения». Примером такой угрозы он назвал газопровод «Северный поток», который «строился вопреки всему в совершенно лживой атмосфере».

По его словам, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вернулся в страну (до середины 2022 года он был председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии ЕС — «Газета.Ru»), «именно для того, чтобы спасти этот русско-немецкий проект».

Глиньский отметил, что до 2016 года Варшава проводила свою внешнюю политику в отношении восточных соседей «неуместно слишком наивно».

«Грозит ли нам возвращение в политику, когда, например, на совещание польских послов приглашался глава МИД России Сергей Лавров, или это уже невозможно? Можем ли мы сегодня быть спокойны, что независимо от результатов выборов польская страна будет реально оценивать политику России и Германии?» — добавил вице-премьер.

На предстоящих выборах в парламент Польши ожидается, что основная борьба развернется между правящей консервативной партией Ярослава Качиньского PiS и крупнейшей оппозиционной либерально-консервативной партией «Гражданская платформа» (ГП) Туска.

Ранее 2 мая польский президент Анджей Дуда признался, что Варшава преследует собственные интересы в вооруженном конфликте России и Украины.

«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор», — процитировала политика его пресс-служба в Twitter. Таким образом Дуда ответил на вопрос, почему Варшава предоставляет Киеву военную помощь.

Перед этим глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач допустил, что Варшава может снова потребовать от Москвы репарации по итогам Второй мировой войны после того, как урегулирует аналогичный вопрос с Берлином.

Отношения России и Польши в последние дни переживают очередной кризис, связанный с захватом здания школы при российском посольстве в Варшаве. Утром 29 апреля полиция ворвалась на территорию школы, после того, как МИД Польши обратился в госведомства с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации».

Власти польской столицы потребовали от российских дипломатов освободить здание школы. Посол РФ Сергей Андреев сообщил, что сотрудники посольства были вынуждены подчиниться. Официальный представить МИД России Мария Захарова пообещала «жесткий ответ» на такие действия Варшавы. Позже посольство направило Польше ноту протеста, а временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в российский МИД в связи с этим вопросом.