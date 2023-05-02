Кто такой Игорь Танцюра, которого сначала посчитали погибшим в Артемовске, а потом «воскресили»

Командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра жив, заявили на Украине. До этого во вторник о его предположительной гибели сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, по машине, в которой передвигался военачальник, был нанесен артиллерийский удар под Артемовском. После опровержения этой информации основатель ЧВК заявил, что его подразделения будут «работать дальше».

Основатель ЧВК «Вагнер», российский предприниматель Евгений Пригожин 2 мая заявил, что в районе Артемовска (Бахмута) предположительно был уничтожен командующий территориальной обороной Украины Игорь Танцюра. Его слова привела пресс-служба предпринимателя.

«Артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр к населенному пункту Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра», — заявил Пригожин.

Он отметил, что Танцюра, по всей видимости, следовал в Артемовск и подчеркнул, что информация о его гибели сейчас уточняется.

Спустя примерно 40 минут после заявления Пригожина, его слова украинскому изданию «Суспільне» опроверг спикер командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский.

««Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы», — сказал представитель теробороны Украины.

Кроме того, гибель военного опроверг и руководитель службы по связям с общественностью командования сил теробороны ВСУ Алексей Дмитрашковский. «Только что разговаривал с генералом Танцюрой. Жив, здоров, чего и всем желает», — сообщил он.

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После этого Пригожин через свою пресс-службу в связи с опровержением смерти Танцюры сказал: «Ну что ж, будем работать дальше».

56-летний генерал-майор ВСУ Игорь Танцюра был назначен президентом Владимиром Зеленским командующим силами теробороны в мае 2022 года. Танцюра сменил на этом посту бригадного генерала Юрия Галушкина.

Известно, что Танцюра родился в Козелецком районе Черниговской области Украины. Информации о его детстве и молодости в открытых источниках почти нет. В 2003-2005 годах о командовал 1-й отдельной танковой бригадой.

В 2013 году был начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ «Десна». В 2019 году начальник штаба — первый заместитель командующего «Операцией объединенных сил» (так Киев называл комплекс военных сил и мероприятий, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года). До назначения на свой нынешний пост Танцюра был замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ.

Территориальная оборона (ТрО) — это отдельный род сил, входящий в ВСУ. Главной их задачей является защита населения и оборона территории страны до того момента, как будет произведено развертывание основной группировки войск, защита госграницы и противодействие диверсионным группам противника.

В состав ТрО на начало спецоперации на Украине входило 25 бригад (по одной на каждый регион), объединяющие 150 батальонов (по одному на каждый район). По данным Киева на начало 2022 года, силы теробороны насчитывали 130 тысяч бойцов. Их основой были военные, участвовавшие в вооруженных действиях в Донбассе.

С начала СВО силы теробороны полноценно принимают участие в вооруженных действиях. Кроме того, туда, как правило, зачисляют новобранцев по мобилизации.

Действия отдельных представителей и подразделений теробороны за последний год и на Украине, и в России неоднократно подвергались критике. В частности, им вменялись сбор денег с населения, желающего покинуть зоны боевых действий, вооруженные грабежи, издевательства над мирным населением.