Военная операция на Украине. День 421-й

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Руководитель пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что российские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по сосредоточению резервов двух бригад украинских войск под Дзержинском и Авдеевкой.

Он также сообщил, что российские войска уничтожили понтонную переправу и два склада Вооруженных сил Украины на лисичанском направлении.