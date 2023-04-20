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Политика

Военная операция на Украине. День 421-й

Онлайн-трансляция военной операции на Украине — 421-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
В NASA опровергли сообщения украинских властей о падении космического спутника под Киевом. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия может попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара. Южная Корея не поставляет оружие Украине из-за желания сохранить стабильные отношения с Россией, пишет Yonhap. Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает любые поставки вооружений Украине как «антироссийский акт». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:53

Руководитель пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что российские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по сосредоточению резервов двух бригад украинских войск под Дзержинском и Авдеевкой.

Он также сообщил, что российские войска уничтожили понтонную переправу и два склада Вооруженных сил Украины на лисичанском направлении.

8:47

Командир отделения Вооруженных сил Украины Владимир Кривенко заявил интернет-изданию «Левый берег», что украинские войска должны были уйти из Бахмута (Артемовска) после того, как они потеряли ключевые позиции в городе.

«Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть», — сказал Кривенко.

8:42

В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории, пишет газета «Известия».

Согласно информации на сайтах официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, на всю страну осталось лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента.

8:36

Москва рассматривает любые поставки вооружений Украине как антироссийский акт, заявила Мария Захарова.

«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран. В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», — указала Захарова.

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Мария Захарова

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
8:31

Япония в 2022 финансовом году, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, сократила импорт нефти из России на 80,5%, следует из данных статистики японского Минфина.

8:25

Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в России.

Актив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон», рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с решением совещательного органа. Стоимость готовящейся сделки им не известна.

8:20

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial продаст свои активы в России за $60 млн, сообщила пресс-служба компании.

В компании не сообщили, кому будет продан бизнес.

8:15

В Минобороны заявили, что российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара.

8:10

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар.

8:06

Южная Корея не поставляет оружие Украине из-за желания сохранить стабильные отношения с Россией, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента.

По его словам, заявление президента Юн Сок Ёля было теоретическим.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией»,— сказал чиновник.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 421-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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