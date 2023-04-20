Аренду прекратят, здание конфискуют: что происходит с посольством России на Украине

Горсовет Киева разорвал договор аренды земли под зданием российского посольства и потребовал от властей страны его национализации, сообщил мэр города Виталий Кличко. Само посольство вместе со всеми консульствами РФ на Украине закрыто с 22 февраля — сотрудников дипучреждений российский МИД эвакуировал за два дня до начала спецоперации. Здание посольства принадлежит России по Венской конвенции, участником которой является и Украина, помещения дипучреждения являются неприкосновенными.

Власти Киева разорвали договор аренды земли с посольством России на Украине. Об этом в социальных сетях заявил мэр города Витайлий Кличко.

«Сегодня Киевский горсовет расторг договор аренды земли с посольством России. А также обратился в кабинет министров Украины относительно возвращения имущества «дипучреждения» в собственность украинского государства», — написал Кличко.

До этого 20 апреля мэр украинской столицы анонсировал, что горсовет Киева будет рассматривать вопрос принадлежности здания посольства. По словам Кличко, решение членов горсовета будет единодушным.

Источник РИА Новости сообщил, что власти Киева не могут одномоментно и в одностороннем порядке разорвать договор аренды земли с посольством. Для этого необходимо отправить официальное уведомление российской стороне. Пока что такого уведомления не было.

Здание посольства России на Украине находится по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе Киева. Дипломатическое ведомство закрыто уже больше года — власти РФ эвакуировали сотрудников посольства за два дня до начала спецоперации, 22 февраля. В МИДе тогда объясняли это защитой дипломатов.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — объясняли в министерстве.

С 2016 года на Украине не было российского посла — статус дипломатических отношений между странами был понижен до временного поверенного. По данным СМИ, сотрудников российских дипломатический учреждений на Украине (кроме посольства в стране действовали еще три генеральных и одно почетное консульство) начали эвакуировать еще в первой половине февраля 2022-го.

В период с 2014 по 2022 год около здания посольства России неоднократно проходили протестные акции в связи с вхождением Крыма в состав РФ, а также событиями в Донбассе. Было зафиксировано несколько нападений на здание: его забрасывали петардами, обстреливали салютами, били окна, срывали флаги. Уголовные дела по большинству этих инцидентов не возбуждались. По версии Москвы, за нападениями стояли крайне радикальные украинские группировки, приближенные к властям страны.

Здание российского посольства на Украине является собственностью РФ, однако земля под ним арендуется у властей Киева. В то же время согласно Венской конвенции о праве международных договоров (Украина является ее участником, как и Россия), помещения посольства являются неприкосновенными. И вторгнуться туда даже представители властей принимающей стороны могут только с согласия главы дипучреждения.

Согласно открытой информации на сайтах киевских городских властей, трехэтажное здание посольства России площадью почти 1800 квадратных метров не является историческим. В 2018 году мэрия города назвала находящийся по соседству с дипучреждением сквер именем убитого политика Бориса Немцова.