Авербух, Акинфеев и Туктамышева. Зеленский внес спортсменов в черный список

Украинский лидер Владимир Зеленский 15 апреля ввел очередную порцию ограничительных мер против российских компаний и граждан РФ. На этот раз в черный список попали спортсмены и связанные со спортом чиновники (всего более 80 человек), а также IT-сектор, в том числе «Яндекс», VK, Rambler и Skyeng. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский внес в черный список более 80 российских спортсменов. В их числе хореограф в фигурном катании Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев и гимнаст Артур Далалоян. Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликован 15 апреля на сайте украинского лидера.

Ограничения введены на следующие 50 лет.

Под санкциями оказались 87 человек, среди них как действующие спортсмены, так и завершившие карьеру или тренеры. Помимо уже названных Авербуха, Акинфеева и Далалояна, в список вошли бывший голкипер ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин, футболист Динияр Билялетдинов, фигуристы Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк, теннисистка Александра Поспелова, тренер по волейболу Сергей Овчинников, гимнастка Светлана Хоркина, тяжелоатлет Михаил Кокляев, пловец Антон Чупков, гимнастка Виктория Листунова, лыжница Вероника Степанова и другие. Также Киев внес в этот черный список президента федерации триатлона РФ и дочь министра обороны Ксению Шойгу.

Всем фигурантам запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, им нельзя вести предпринимательскую деятельность и приобретать недвижимость, а все уже имеющиеся активы (если такие есть) будут заморожены. Также спортсменов лишат всех украинских наград и званий.

Ранее Киев уже вводил ограничения против связанных со спортом россиян: под санкциями находятся спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская.

«С любовью буду вспоминать Киев»

Авербух заявил в беседе с «Газетой.Ru», что введенные против него санкции никак не повлияют на его работу.

«Ну как реагировать? Я здесь, я со своей страной. Ну принял и принял», — ответил он на вопрос о том, как он воспринял сегодняшнюю новость.

Фигурист добавил, что «всегда будет с любовью вспоминать Киев».

«Когда мы выступали, там уже был Майдан, люди не могли пройти к ледовому дворцу, но при этом было 10 тысяч зрителей и переполненный зал, и это было мое последнее посещение Киева, я его всегда помню», — поделился он, добавив, что зал тогда аплодировал стоя.

Авербух уточнил, что «продолжает жить и работать в своей стране». «Я думаю, что для работы здесь никак [санкции] не повлияют. А другое меня не интересует», — заключил он.

«Яндекс», VK, Rambler

Президент Украины подписал еще один указ, которым ввел санкции в отношении 351 физлица и 254 юридических лиц, связанных с российским IT-сектором.

В списке компаний, попавших под санкции, находятся такие крупные технологические гиганты, как «Яндекс», VK и Rambler. Кроме того, под ограничения попали «Газпром автоматизация», «Газпромнефть-цифровые решения», образовательные платформы Skillbox, Geekbrains и Skyeng, а также разработчики в сфере кибербезопасности InfoWatch и Positive Technologies.

Ограничения против юрлиц вводятся сроком на десять лет. Все активы этих компаний на Украине блокируются, а лицензии на осуществление предпринимательской деятельности на территории Украины аннулируются.

1 апреля Зеленский ввел санкции против 257 россиян и 225 российских компаний сроком на десять лет. Фигурантами черного списка тогда стали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, сенатор от Херсонской области Константин Басюк и сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, жена Светлана и сын Илья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, а также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.